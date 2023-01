Cyberpunk 2077 riceve un nuovo aggiornamento (ma non è quello che pensate)

Cyberpunk 2077 riceverà a breve l’attesissimo DLC Phantom Liberty, ma a quanto pare ora è tempo di un nuovo aggiornamento relativo alla versione PC.

A rinforzo della campagna principale di Cyberpunk 2077 il gioco di CD Projekt RED continua a ricevere il supporto degli sviluppatori.

Difatti, dopo un annuncio tenutosi nelle scorse settimane, il nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 aggiunge il supporto a NVIDIA DLSS 3 e Reflex, per uno spettacolo ancora più bello da vedere.

La notizia è stata riportata anche da DSO Gaming, sottolineando tutte le novità incluse in questo update esclusivo per l’edizione personal computer del gioco.

CD Projekt RED ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Cyberpunk 2077 che aggiunge, come reso noto poco sopra, il supporto a NVIDIA DLSS 3 e Reflex.

Tuttavia, questa patch non introduce i nuovi effetti Overdrive Ray Tracing promessi da CDPR qualche tempo fa, cosa questa che ha fatto storcere il naso ad alcuni giocatori.

Vero anche che il DLSS 3 funziona a meraviglia in Cyberpunk 2077. Contrariamente ad altri giochi, il titolo di CDPR non soffre di grossi problemi di latenza in ingresso. Per questo motivo, i possessori di NVIDIA RTX40 potranno godersi il gioco a framerate più elevati.

Sarà interessante in ogni caso vedere quando CD Projekt rilascerà l’aggiornamento Overdrive Ray Tracing, visto che al momento non c’è ancora una data di uscita. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, in occasione degli ultimi The Game Awards il nuovo trailer di Phantom Liberty ci ha svelato anche l’arrivo di Idris Elba che interpreterà un nuovo personaggio che ricoprirà un ruolo centrale nella vicenda.

Ma non solo: un fan ha dato vita a una carrellata di immagini che fantasticano su un eventuale film ispirato a Cyberpunk 2077, come fosse uscito dagli anni ’80.