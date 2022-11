Cyberpunk 2077, disponibile la patch 1.61: ecco cosa cambia

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha lasciato il segno, tanto che ora è disponibile un nuovo aggiornamento ricco di novità di un certo livello.

Il gioco di ruolo fantascientifico di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, riceve con regolarità vari update di sistema, sia per quanto riguarda la versione console che quella PC di Cyberpunk 2077.

Del resto, parliamo di un titolo che ha riguadagnato la vetta di Steam, quindi a quanto pare è giusto che continui a ricevere aggiornamenti con regolarità.

Ora, dopo l’annuncio di una modalità Ray Tracing Overdrive di Cyberpunk 2077 tramite un aggiornamento gratuito, è il turno della patch 1.61: scopriamone le novità.

Come reso noto via sito ufficiale, poco sotto trovate le note della patch relativa a tutte le versioni del gioco disponibili in commercio.

Ecco, quindi, tutte le modifiche offerte dalla patch 1.61 di Cyberpunk 2077:

MISSIONI E MONDO APERTO

Risolto un problema a causa del quale usando ripetutamente il pulsante Interagisci per aprire i contenitori degli oggetti poteva essere impedito il corretto completamento di alcune Attività scanner NCPD.

Crimine segnalato: Il prossimo girone dell’inferno, Oggetti smarriti, Sangue nell’aria, Dipendente sleale, Mai dimenticare il freno a mano!, Compagno rosso – risolto un problema che impediva il completamento delle missioni dopo aver recuperato il bottino.

Risolto un problema con alcune missioni Assalto in corso a Northside, Rancho Coronado, Coastview e Badlands che non potevano essere completate anche dopo aver raggiunto l’obbiettivo.

Risolto un problema che impediva di completare alcune Presunta attività criminale anche dopo aver raggiunto l’obiettivo.

Risolto un problema che poteva disattivare tutti punti di scambio bloccando i progressi in svariati incarichi.

Risolto un problema che impediva di completare un Assalto in corso a Charter Hill perché le prove non comparivano.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Casa sulla collina – Risolto un problema che impediva di raggiungere il cyberpsicopatico perché la porta del garage non si apriva.

Avvistamento di cyberpsicopatico: Dove i corpi cadono a terra – Risolto un problema per cui la quest si bloccata sull’obiettivo “Trova il cyberpsicopatico” dopo aver sconfitto il cyberpsicopatico e dopo aver inviato le informazioni a Regina.

Contratto: Errore 404 – Risolto un problema per cui l’incarico non si attivava all’avvicinamento del giocatore alla zona.

Contratto: Libertà di stampa – Risolto un problema per cui non era possibile procedere all’interno della stazione televisiva perché l’accesso era bloccato.

Contratto: L’avidità non paga – Risolto un problema per cui era impossibile completare l’obiettivo “Perlustra la stanza nascosta” perché il computer non aveva corrente.

Contratto: Ultimo accesso – Risolto un problema per cui l’incarico non si attivava all’avvicinamento del giocatore alla zona.

Contratto: Niente fixer – Risolto un problema per cui l’incarico non si attivava all’avvicinamento del giocatore alla zona.

Contratto: Vecchi amici – Risolto un problema per cui l’incarico non si attivava all’avvicinamento del giocatore alla zona.

Contratto: Giocare per vincere – Risolto un problema per cui non era possibile parlare con il barista se un combattimento iniziava all’interno del bar, bloccando i progressi.

Contratto: Abbiamo tua moglie – Corretto un problema per cui Lauren non reagiva dopo essere andati a salvarla, bloccando i progressi.

Automatic Love – Risolto un problema che poteva bloccare i progressi alle missioni principali successive dopo aver lasciato il Clouds.

Fortunate Son – Risolto un problema per cui non era possibile procedere oltre l’obiettivo “Torna all’accampamento degli Aldecaldo”.

I Fought the Law – Corretto un problema per cui dopo aver incontrato River si teletrasportava in una zona sotterranea inaccessibile, bloccando i progressi.

Small Man, Big Mouth – Risolto un problema per cui il camion nel garage poteva sparire, bloccando i progressi.

Patch 1.61 for Cyberpunk 2077 is being rolled out and will soon be available on PC, consoles and Stadia.

GRAFICA

Gli NPC di Night City ora sfoggiano ombrelli di vari colori e forme.

Corrette svariate occasioni di collisioni mancate che potevano causare la caduta del giocatore dalla mappa.

Corretti svariati oggetti galleggianti o in posizioni errate sulla mappa.

Corretto il problema che causava la compenetrazione del seno di V attraverso le porte dopo averne modificato le dimensioni da un Bisturi.

Corretto un problema per cui, dopo aver modificato la lunghezza delle unghie da lunghe a corte usando uno specchio, la modifica non risultava nel gioco fino al caricamento di un salvataggio.

Corretto un problema per cui le auto potevano glitchare dopo un contatto con le stesse.

GIOCO

Corretto un problema per cui i coltelli iconici Cacciatore di teste e Zanna blu non apparivano nell’inventario del negoziante se il giocatore ha visitato quel venditore prima della patch 1.6.

I bonus Danni critici e Riduzione tempo di recupero hacking rapido sui capi di abbigliamento ora dovrebbero funzionare correttamente.

Ora dovrebbe essere possibile creare la variante leggendaria del revolver iconico Amnistia.

Corretto un problema per cui era possibile utilizzare oggetti consumabili durante gli scontri di lotta.

Corretto un problema per cui le armi che causano danni da esplosione infliggevano meno armi del previsto.

Corretto un problema per cui i mod installati sparivano da un oggetto dopo averlo venduto a un negoziante, andandosene e poi tornando indietro dallo stesso negoziante.

Corretto un problema per cui infilando un cadavere in un contenitore o in bagagliaio, andandosene e poi tornando indietro poteva fornire al giocatore un quantitativo di denaro infinito.

La Camicia da fixer in tessuto di aramide termoresistente è ora disponibile anche per giocatori che non abbiano scelto Vita di strada.

Corretto un problema per cui facendo fuoco con alcune armi cadendo venivano cancellati i danni da caduta.

Interfaccia

The Beast In Me – Corretto un problema per cui la posizione del giocatore poteva essere indicata come 1/6 pur essendo arrivato secondo.

Corretto un problema per cui dopo aver ripristinato le associazioni dei tasti ai valori predefiniti il cambio non veniva riflesso nel gioco se non riavviando o ricaricando.

Risolto un problema per cui il menù dell’inventario si muoveva velocemente su e giù dopo aver disassemblato o lasciato un oggetto.

SPECIFICO PER PC

Risolto un problema di temporaneo calo di FPS uscendo dai menu.

Corretto un problema per cui gli obiettivi dell’Epic Games Store non venivano sbloccati anche dopo aver raggiunto le condizioni. Nota che nel caso di obiettivi per cui le condizioni sono state raggiunte precedentemente in un dato salvataggio, potrebbe essere necessario raggiungere nuovamente le stesse condizioni.

Il menu salvataggi non dovrebbe più bloccarsi giocando da GOG senza connessione a internet.

Corretto un problema per cui potenziando un oggetto e portandolo a un livello superiore di rarità il gioco si bloccava.

SPECIFICO PER CONSOLE

Corretto un problema per cui i salvataggi con Avanzamento multipiattaforma da Xbox non venivano trasferiti su PC o PlayStation.

Risolto un problema per cui dopo aver effettuato il login a GOG su PlayStation, la sezione “Le mie ricompense” rimandava un messaggio di errore.

SPECIFICO PER STADIA

Corretto un problema per cui il gioco non andava in pausa quando veniva sospeso.

VARIE

Aggiunto supporto per AMD FidelityFX Super Resolution 2.1 (solo PC e console di nuova generazione).

Corretto un problema per cui in alcune circostanze specifiche Judy poteva sparire dal gioco quando si trovava nel suo appartamento.

Corretto un problema per cui l’interazione con il Guardaroba nel Campo nomadi veniva duplicata dopo aver fatto passare il tempo in quella posizione.

Non è più possibile giocare con i videogiochi arcade che sono posizionati orizzontalmente.

Restando in tema, nonostante il rilancio del gioco con il primo DLC di Cyberpunk 2077, a sua volta CDPR ha avuto una brutta sorpresa, tanto da dover fornire rimborsi ad alcuni utenti.