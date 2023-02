Cyberpunk 2077, l’aggiornamento 1.7 sarebbe in arrivo: ci sono nuovi indizi

Sono ormai passate diverse settimane dall’ultimo annuncio ufficiale riguardante Cyberpunk 2077 e la sua espansione Phantom Liberty, ma stando alle ultime informazioni scoperte dai fan sembrerebbe che la lunga attesa sarebbe vicina alla fine.

L’aggiornamento 1.7 è attualmente una delle patch più attese dai fan di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon), in quanto servirebbe proprio a introdurre nuovi miglioramenti per il gameplay e non solo, proprio in vista del DLC.

L’ultimo update è arrivato proprio alla fine dello scorso gennaio, ma solo per la versione PC e ha aggiunto il supporto a Nvidia DLSS 3 e Reflex per garantire una resa grafica migliore.

Come riportato da Push Square, gli utenti hanno invece notato che la build interna di Steam ha ricevuto nelle scorse ore nuovi aggiornamenti improvvisi abbastanza frequenti, il che ha rafforzato l’ipotesi che la nuova patch potrebbe essere in arrivo molto presto.

Tra le branch protagoniste degli ultimi aggiornamenti c’è infatti anche un recente update alla versione «cdpr_internal_qa»: come sottolineato da molti fan su Reddit, un update a questa versione solitamente accade quando c’è un aggiornamento in arrivo.

Le modifiche alle build interne stanno avvenendo di continuo, l’ultima delle quali sarebbe arrivata proprio pochissimi minuti fa, come potete osservare voi stessi nel changelog presente su SteamDB.

Naturalmente non possiamo sapere con certezza se l’aggiornamento 1.7 di Cyberpunk 2077 sia effettivamente in arrivo nei prossimi giorni, né possiamo speculare quale sia la possibile data di lancio: di conseguenza, non possiamo che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per tutte le ultime novità.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno già chiarito che tra le novità non ci sarà una modalità multiplayer: CD Projekt ha svelato che i piani sono cambiati rispetto all’annuncio iniziale, volendosi concentrare su ciò che è davvero importante per il gioco.

Nel frattempo, l’espansione Phantom Liberty ha già ottenuto un primato davvero niente male: si tratta infatti del DLC più grande mai realizzato dallo studio, in grado di superare perfino Blood and Wine di The Witcher 3.