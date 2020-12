Cyberpunk 2077, inquietante bug trasforma un NPC in uno stalker

Un divertente ma inquietante bug è stato scoperto da un giocatore su Cyberpunk 2077, un titolo che – vuoi per le sue dimensioni e ambizioni, vuoi per uno stato non eccellente all’uscita – ne ha non pochi in questo momento.

Come riporta VG247.com, un utente ha condiviso la sua esperienza su Reddit, spiegando di avere un NPC costantemente alle calcagna senza alcuna ragione apparente.

Questa l’esperienza di staigerd89 con il suo, fortunatamente solo virtuale, stalker:

«Mi sta facendo assolutamente ammattire, c’è un NPC chiamato Hwangbo che mi sta seguendo fin da una side mission all’inizio del gioco. Col viaggio rapido me ne libero per alcuni minuti ma quando vedo l’icona verde apparire sul mio radar sono sicuro che sia lui che mi segue per tutta Night City».

A quanto pare, il bug non sarebbe collegato agli NPC in senso stretto, per cui non temete che possa innescarsi con un qualunque personaggio di quelli che popolano Night City.

Hwangbo è infatti un personaggio al centro di una missione di scorta all’inizio della storia e pare quindi che il bug sia stato innescato dalla missione in sé, che potrebbe non averne rilevato il completamento.

Non è chiaro quanto sia diffuso questo bug, ma ci sono buone possibilità che venga risolto in una delle patch di prossimo arrivo.

Nella nostra analisi su console, abbiamo sottolineato come Cyberpunk 2077 sia stato lanciato in una condizione fortemente sotto le aspettative impostate dalla versione PC, ben oltre quelle che ci sono sembrate fino al 2020 inoltrato le potenzialità di PS4 e Xbox One.

Una condizione che sta venendo sottolineato da orde di utenti scontenti su Metacritic, dove la valutazione dei giocatori è parecchio inferiore a quella della critica.

La dirigenza di CD Projekt RED si è assunta la responsabilità di questa inattesa debacle, proponendo comunque a tutti i dipendenti il bonus in origine promesso al raggiungimento di una determinata media voto.