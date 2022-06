Cyberpunk 2077, in arrivo una delle feature più attese? CD Projekt lancia l’indizio

Cyberpunk 2077 si è ormai reso protagonista di una grande rinascita grazie ai suoi costanti aggiornamenti, che sono stati in grado di sistemare i problemi più gravi e offrire un’adeguata esperienza di gioco anche su console.

L’ambizioso RPG di CD Projekt (che potete acquistare in offerta su Amazon) non intende però fermarsi ad introdurre novità, anticipando ai propri fan in queste ore il possibile arrivo di una delle feature più attese.

Sebbene gli sviluppatori abbiano ammesso che la maggior parte del lavoro per «redimere» il titolo è stata ormai portata a termine e che lo studio abbia ormai altre priorità, questo non significa che non ci sia più spazio per ulteriori miglioramenti all’esperienza di base.

Tramite il proprio account ufficiale Twitter, il team ha infatti lasciato intendere che potrebbe essere in arrivo un sistema Transmog, per poter personalizzare al meglio il nostro protagonista senza rinunciare ai migliori bonus possibili (via TheGamer).

Ricordiamo infatti che l’equipaggiamento di Cyberpunk 2077, esattamente come avviene in molti altri giochi di ruolo, non solo cambierà l’aspetto del nostro protagonista ma gli garantirà determinati bonus alle statistiche, costringendo gli utenti ad assumere spesso un look indesiderato pur di avere i migliori vantaggi a livello di gameplay.

Ed è proprio per questo motivo che il sistema Transmog sarebbe una delle feature più gradite dagli utenti: una sua corretta implementazione permetterebbe di indossare i nostri capi preferiti, ma mantenere intatti i vantaggi di ulteriori equipaggiamenti a nostra scelta.

Un utente ha così contattato il team di sviluppo sul noto social network, segnalando di non voler più avere un aspetto «sciocco» e di non voler più tornare in-game fino all’arrivo di tale feature, ricevendo però una risposta accompagnata da una sola emoji che, inevitabilmente, ha stuzzicato la curiosità dei fan:

Anche il quest director di Cyberpunk 2077, Paweł Sasko, ha poi deciso di replicare alla stessa identica maniera, lasciando così intendere che un update con il Transmog potrebbe essere effettivamente in arrivo a breve:

Indagando a fondo sul codice di gioco, molti utenti avevano scoperto che l’update 1.5 conteneva già alcuni dati relativi a una futura implementazione di tale sistema: è possibile dunque che nelle prossime patch il Transmog possa essere ufficializzato.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa che CD Projekt decida di sciogliere le riserve e confermare l’arrivo di una delle feature più attese dal lancio: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità.

Ricordiamo che è stato proprio l’update next-gen uno dei motivi del maggiore successo a livello economico di Cyberpunk 2077: la versione PS5 ha infatti raggiunto incredibili risultati di vendita.

In ogni caso, ricordiamo che gli sviluppatori sono attualmente al lavoro sulla prima espansione del gioco: molti dettagli sulle nuove aree di Night City sarebbero già trapelati in rete grazie a un leak.