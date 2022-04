Cyberpunk 2077, redenzione terminata? CD Projekt ha altre priorità

Se i fan di Cyberpunk 2077 si aspettavano altre patch rivoluzionarie nei prossimi giorni, potrebbero rimanere molto delusi dalle ultime parole rilasciate da CD Projekt sulla questione.

Secondo il team di sviluppo, la maggior parte degli aggiornamenti previsti per Cyberpunk 2077 (che potete acquistare con consegna rapida su Amazon) sarebbe ormai stata già lanciata: CD Projekt starebbe dunque pensando a come migliorare altri aspetti dell’ambizioso RPG e su come espanderlo.

Proprio pochi giorni fa il team in realtà aveva affermato di essere consapevole del fatto che il lavoro non è affatto terminato e che arriveranno altri aggiornamenti, cosa che effettivamente è stata ribadita anche durante l’ultima investors call.

Semplicemente, come riportato da Kotaku, sembra che adesso gli sviluppatori si concentreranno su altri aspetti dell’opera che considerano prioritari per il supporto a lungo termine.

Nella investors call svoltasi nelle scorse ore, CD Projekt ha infatti svelato che il supporto per l’ambizioso RPG è soltanto una minima parte di quelli che sono i loro piani per il futuro:

«Ovviamente continueremo a supportare Cyberpunk 2077 e stiamo ancora lavorando ai suoi aggiornamenti, ma crediamo che la maggior parte del lavoro sia già stata portata a termine nel 2021».

Lo studio di sviluppo ha anche pubblicato un’apposita slide, che vi riproporremo di seguito, svelando che il supporto per Cyberpunk 2077 e lo sviluppo della versione next-gen ha rappresentato soltanto una piccolissima parte del lavoro svolto nel mese di febbraio:

Evidentemente CD Projekt ritiene di aver fatto tutto ciò che poteva per rendere il titolo il più vicino possibile all’esperienza promessa prima del lancio e, con il lancio della versione next-gen ottimizzata, la redenzione può essere considerata «completa».

Questo non significa che non arriveranno più aggiornamenti, ma con molta probabilità si tratterà di modifiche minori, in attesa che gli sviluppatori si concentreranno su progetti maggiormente prioritari.

Tra questi vi è anche la prima espansione di Cyberpunk 2077, di cui è stato ufficializzato il rinvio al 2023 durante la stessa investors call.

Il team ha anche avuto modo di chiarire lo status dei lavori sulla versione next-gen di The Witcher 3, di cui recentemente è stato annunciato un ulteriore rinvio: per CD Projekt lo sviluppo procede a buon punto e le voci che parlano di un lancio in alto mare sono false.