Cyberpunk 2077, il nuovo aggiornamento crea problemi a una versione del gioco

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo open world sviluppato da CD Projekt RED, è arrivato su PS5 e Xbox Series X|S, nonostante il titolo fosse da tempo disponibile anche su PC via Steam (e, quindi, Steam Deck da ora).

L’RPG di CDPR è infatti giocabile anche in portabilità sulla piattaforma targata Valve, nonostante ora siano emersi alcuni problemi piuttosto fastidiosi a seguito dell’ultimo aggiornamento.

Lo scorso 22 marzo l’update ha portato il gioco alla versione 1.52 con alcuni ulteriori miglioramenti della qualità della vita e correzioni di bug.

Purtroppo, però, come riportato da Wccftech, sembra proprio che su Steam Deck la situazione non sia migliorata più di tanto, anzi.

L’aggiornamento 1.52 di Cyberpunk 2077 ha infatti aggiunto un preset Steam Deck destinato a far girare il gioco al meglio sulla console di Valve, ma sembra che il tutto non funzioni correttamente.

Un video piuttosto interessante condiviso su YouTube da Gaming on Linux rivela come il preset non funzioni affatto bene, in quanto il titolo CDPR pare andare meglio con il preset Medium su Steam Deck, specie per quanto riguarda il numero di fotogrammi al secondo.

Poco sotto, il filmato in questione che mostra il gioco in movimento sulla piattaforma handheld.

«Il preset di Steam Deck è sicuramente rotto», spiega l’autore del filmato, sperando quindi che nelle prossime settimane CDPR intervenga con un’ulteriore patch che possa sanare la situazione.

Ricordiamo in ogni caso anche che la versione PC del gioco ha da poco ricevuto il supporto AMD FidelityFX Super Resolution, oltre ad aver migliorato la qualità dell’immagine ray-tracing.

Ma non solo: queste sono settimane particolarmente positive per il team polacco: pochi giorni fa è stato infatti alzato il sipario sul nuovo gioco in UE5 ambientato nell’universo di The Witcher.

Gioco che, al netto di ogni cosa, “imparerà” proprio dagli errori di Cyberpunk 2077, cosa questa che farà tirare un sospiro di sollievo a molti giocatori.