Cyberpunk 2077 ha avuto un grande successo in Cina – dove non è uscito

Cyberpunk 2077 sta vivendo di una doppia anima, in questi giorni: da un lato i problemi evidenti, soprattutto del gioco su console, e CD Projekt RED che si è scusata promettendo perfino rimborsi – dall’altro il grande successo commerciale del giorno, al netto dei resi che potrebbero arrivare (o sono già arrivati).

Fa parte della seconda anima anche quello che sta succedendo sul mercato della Cina, dove il titolo della casa polacca sta spopolando. La curiosità? Ufficialmente, non gli è stato consentito di uscire.

A rivelare questo dato è stato Daniel Ahmad, esperto del mercato orientale, che ha fatto sapere che oltre 19 milioni di persone hanno guardato il gioco sulle locali piattaforme di streaming solo nel primo giorno, con oltre 7.500 streamer che hanno deciso di trasmetterlo.

Inoltre, sono andate benissimo anche le vendite, nonostante il Governo cinese non abbia approvato il titolo per l’uscita ufficiale – non avendo il gioco superato il procedimento necessario per essere immesso nel Paese.

This makes the success of the game all the more impressive in China. We will share more at a later date.

The data in the first tweet is from our China Games Streaming tracker. More info about the tool is available here: https://t.co/Se4hvi9grH

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 11, 2020