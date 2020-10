Steam ufficialmente anche in Cina… ma con la censura (e i giochi approvati dal Governo)

Il rapporto della Cina con il mondo dei videogiochi è sicuramente molto discusso: solo di recente il Dragone ha aperto maggiormente i suoi cancelli al mondo del gaming, ma non senza polemiche. Ricordiamo, infatti, l’odissea affrontata da ogni console per arrivare sul mercato del gigante orientale, e non sono mancati casi di censura come visto in Genshin Impact.

Tuttavia, proprio quest’ultimo è dimostrazione di un fenomeno di crescita del mercato cinese, che guarda anche ai giochi AAA e lo fa con consapevolezza e cognizione di causa, proponendo progetti ambiziosi come Black Myth: Wu Kong.

In tutto questo, si muove anche il PC gaming: è in lavorazione una versione ufficiale di Steam, pensata appositamente per il mercato cinese, che però in quanto tale dovrà essere sottoposta a delle regolamentazioni estremamente rigide. La cosa sta facendo discutere, perché alcuni accusano Valve di piegarsi alle misure molto strette imposte da Pechino.

Gli sviluppatori che vorranno pubblicare un loro gioco dovranno infatti disporre di un numero di licenza di approvazione fornito dal Governo, che quindi verificherà se quel contenuto possa o meno essere pubblicato – e concederà le autorizzazioni di volta in volta. Inoltre, è necessario che passino necessariamente per un publisher o un operatore di mercato cinese già registrato, e che quindi è stato già approvato dalle autorità.

