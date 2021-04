Cyberpunk 2077, giocatore decapita NPC nel momento più sbagliato

Un giocatore di Cyberpunk 2077 ha decapitato un NPC nel momento più sbagliato e ha testimoniato questa sua disavventura su Reddit.

Lo shooter RPG di CD Projekt è da tempo al centro della scena più per i suoi bug (spesso divertenti) che per il gameplay in sé.

Tuttavia, sarebbe bene ricordare che si tratta pur sempre di un GdR, e di uno di quelli dall’elevato tasso di libertà quando si tratta di puro gioco.

È così che l’utente Reddit thealmightychunko ha compiuto un’azione che gli ha apparentemente impedito, non senza una nota comica, di completare una missione.

In questo breve video possiamo vedere cosa sia successo, con l’esuberanza di thealmightychunko che ha avuto danni forse irreperabili sull’esito della quest.

Armato con un robusto martello, il giocatore ha combattuto con così tanta vigoria da schiacciare letteralmente la testa della sua preda.

Tuttavia, il gamer si è accorto soltanto dopo che la missione di cui era incaricato gli richiedeva di riportare al suo committente la testa del personaggio, tale Gustavo Orta.

Come riporta Game Rant, Questa missione ha comunque finali multipli ed è persino possibile fare in modo che Gustavo sopravviva, ma il risultato delle azioni dell’utente portava dritto dritto alla sua decapitazione.

È possibile che la missione venga comunque data per completata, dal momento che il committente richiede soltanto di sapere se quel personaggio sia morto o meno, ma ciò non toglie che l’evento in sé sia piuttosto divertente.

Sui momenti divertenti, Cyberpunk 2077 ha di certo pochi rivali, come nel momento in cui si scopre come si comportano i genitori a Night City con i loro pargoli.

Alcune spassose storture erano state notate e infine corrette soltanto poche settimane fa, come nel caso della postura di V durante il riposo notturno.

Altri bug semplicemente non hanno una spiegazione ma hanno la capacità di stravolgere l’intero panorama nella metropoli ispirata a Los Angeles.