Cyberpunk 2077, glitch consente di uccidere Adam Smasher nel flashback

Sembra non esserci proprio pace per Cyberpunk 2077, il titolo di CD Projekt di cui vengono scoperti continuamente nuovi glitch, alcuni dei quali piuttosto gravi.

Una situazione talmente pesante da costringere Sony qualche mese fa a rimuovere il titolo dal proprio store, in attesa che possa essere sistemato a dovere e garantire lo standard di qualità promesso prima del lancio.

Stando ad un sondaggio, anche le copie che sono state rimborsate in seguito al disastroso lancio su console sarebbero davvero tante, con diversi utenti che avrebbero scelto di non rischiare ed attendere tempi migliori per giocare l’ambizioso titolo.

Il glitch di cui vi parleremo oggi questa volta non è nulla di game-breaking, ma è comunque molto divertente ed in grado di causare potenzialmente un «paradosso temporale».

Un glitch permette di modificare radicalmente uno dei flashback di Johnny Silverhand.

Come segnalato da Game Rant, nella community di Reddit dedicata al gioco hanno riportato come sia possibile uccidere Adam Smasher nei panni di Johnny Silverhand, durante una sequenza flashback.

Il personaggio interpretato di Keanu Reeves normalmente verrebbe catturato dal pericoloso villain, ma sfruttando una particolare tecnica sarebbe possibile ribaltare lo scontro, facendo vincere Johnny Silverhand.

Per farlo sarà necessario sparare attraverso i muri, come mostrato in questo video realizzato dall’utente papi1368:

Naturalmente questo scenario non era stato previsto dagli sviluppatori di Cyberpunk 2077, viste le implicazioni della trama: il risultato è che nella cutscene seguente Johnny Silverhand verrà comunque spazzato via e catturato dal… nulla.

Dato che avrete già ucciso Adam Smasher, non sarà presente nella cutscene che però si svolgerà regolarmente, causando un effetto decisamente comico.

Certo sarebbe stato molto interessante vedere una path alternativa in cui Silverhand esce vincitore dall’incontro, causando magari una linea temporale differente: sfortunatamente non è stato questo il caso.

Non deve sorprendere vedere utenti che hanno provato disperatamente a salvare il personaggio interpretato da Keanu Reeves: altri fan avevano realizzato una mod che permetteva di avere rapporti intimi con lui. Una mossa che ha costretto CD Projekt ad intervenire ufficialmente.