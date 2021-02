Quante sono le copie rimborsate di Cyberpunk 2077? Parecchie, secondo un sondaggio

Era dicembre dello scorso anno quando Sony decise di rimuovere dal PlayStation Store Cyberpunk 2077, il titolo CD Projekt RED finito nel caos dopo le polemiche sui vari bug e glitch presenti nelle versioni per console di vecchia generazione (vale a dire PS4 e One).

Di lì a poco, il team di sviluppo polacco ha dato il via ai rimborsi per tutti coloro che avevano acquistato una copia fisica del gioco (ovviamente in possesso di una ricevuta di acquisto valida), cosa poi estesa anche al mercato digitale.

Ora, stando a un sondaggio indetto da Upper Echelon Gamers (via DSO Gaming), è stata svelata la percentuale – non ufficiale – dei giocatori che hanno richiesto il rimborso, riuscendo di conseguenza a capire quante fossero le copie risarcite sino a ora: parliamo di 2 milioni, su 13 milioni di unità vendute.

Tenete presente che questi dati non sono precisi al cento per cento: si tratta semplicemente di una stima del tutto approssimativa, basata esclusivamente sul sondaggio della community attiva su YouTube, effettuato in veste completamente anonima. Pertanto, il numero non può essere preso come una misurazione precisa, bensì può fornire informazioni sui rimborsi.

Starà a CD Projekt rivelare l’esatto numero di copie rimborsate, se mai sentisse un giorno la necessità di rendere pubblica questa informazione (magari, come segno di totale e rinnovata trasparenza di fronte ai giocatori di tutto il mondo). Vi terremo aggiornati nel caso dovessero esserci aggiornamenti in tal senso.

Cyberpunk 2077, sviluppato dagli autori del bellissimo The Witcher 3: Wild Hunt, è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 10 dicembre 2020.

Ad oggi, il gioco non è ancora tornato disponibile sui vari store online per console: non è da escludere che solo dopo la seconda grande patch prevista a febbraio, il team polacco possa vedere il suo titolo nuovamente in catalogo.