Cyberpunk 2077, Elon Musk critico: e le auto a guida autonoma?

Elon Musk ha criticato Cyberpunk 2077 in un post su Twitter, dov’è tradizionalmente piuttosto attivo quando si tratta di scambiare pensieri sui videogiochi.

Musk, che ha una parte nello shooter RPG di CD Projekt, ha rilanciato a giorni di distanza un tweet della casa polacca in cui veniva rinviato l’ultimo aggiornamento.

«I taxi Delamain con IA dovrebbero essere in grado di guidare da soli quando ci sei dentro», si legge in un cinguettio del magnate.

Inoltre, Musk chiede che questi taxi siano completamente elettrici per il 2077, anno in cui si svolgono le vicende del gioco.

Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077 — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2021

Ovviamente, il tweet è ironico come capita spesso con la comunicazione dell’imprenditore dietro Tesla e SpaceX.

Va però precisato come le auto a guida autonoma sono in realtà già previste dalla mitologia di Cyberpunk 2077.

Solo, non fanno parte dell’esperienza dell’utente, che – una volta in auto – non può farsi portare a spasso a meno che non ci sia un NPC al volante.

Il titolo di CDPR ha probabilmente qualche problemino più dirimente da sbrigare adesso, visto che la sua ultima patch, in programma in origine per febbraio, è stata slittata fino a metà marzo.

Il rinvio è stato causato dalle dimensioni dell’update ma anche dall’attacco hacker che ha tenuto bloccati per due settimane i membri del team di sviluppo.

Chissà che il prossimo tweet di Elon Musk non possa portare bene a CD Projekt, che pure si è vista gonfiare le azioni con un’iniziativa simile.