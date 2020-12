Cyberpunk 2077 ha il cameo di un imprenditore tutt’uno con la fantascienza?

Attenzione: questo articolo contiene un piccolo spoiler da Cyberpunk 2077, non strettamente correlato alla trama principale. Ad ogni modo, se non volete anticipazioni sul gioco vi suggeriamo di non continuare con la lettura del pezzo.

Pochissimi giorni ci separano dal lancio del nuovo titolo targato CD Projekt RED, il quale promette di portare i giocatori in un futuro mai visto prima.

In Cyberpunk 2077 non mancheranno anche alcuni famosi cammei di personaggi più o meno noti, specie al popolo di videogiocatori. Se pochi giorni fa vi abbiamo infatti rivelato della presenza di Hideo Kojima, ora è il turno di un altra personalità che non ha certo bisogno di presentazioni: stiamo parlando di Elon Musk.

Stando a uno screen che sta girando in rete in queste ore, è possibile notare il protagonista riflesso sullo specchio, ma con sullo sfondo un personaggio che sembra avere proprio l’aspetto di Musk. Sarà davvero lui? Giudicate voi stessi.

La cosa sorprende relativamente: lo scorso anno, via Twitter, avevamo assistito a uno scambio di battute tra CD Projekt e Musk che lasciava davvero ben poco spazio all’immaginazione.

See ya in 2077 😉 — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Abbiamo un accordo, Elon.

Ci vediamo nel 2077.

Milionario all’età di soli 32 anni, Musk ha fondato Paypal, SpaceX e Tesla Motors, oltre ad aver ispirato la figura di Iron Man.

Anche l’ex giornalista e membro del team Sony Santa Monica Alanah Pearce sarà nel gioco, così come Bryan Dechart, il celebre Connor visto in Detroit: Become Human (il quale avrà un ruolo decisamente atipico).

Vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames è disponibile da pochissime ore la nostra recensione (con tanto di video review) del nuovo titolo di CD Projekt RED (correte a leggerla)!

Nota: lo sblocco delle copie digitali del gioco è previsto per le 01.00 del mattino del 10 dicembre su PC o Stadia. I possessori di PS4/PS5 o Xbox One/Xbox Series X|S potrann0 invece fare partire la propria copia digitale alle 00.00 del 10 dicembre ora italiana.

Cyberpunk 2077 uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni per PS5 e Xbox Series X arriveranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.