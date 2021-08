Cyberpunk 2077 contiene un easter egg musicale “nascosto” in piena vista

Cyberpunk 2077 nasconde tanti segreti (non tutti gradevoli, a dirla tutta) l’ultimo dei quali riguarda un altro gioco di CD Projekt con una reputazione diametralmente opposta, ovvero The Witcher 3.

L’ultima fatica della software house polacca è stata protagonista di un lancio non proprio fortunato, funestato da performance nettamente al di sotto delle aspettative soprattutto sulle console next-gen (sulle quali il titolo venne annunciato).

L’easter egg sull’avventura di Geralt di Rivia è stato scovato da un giocatore alle prese con l’avventura ambientata a Night City e dintorni, il quale è stato attirato da una melodia familiare.

Come riportato anche da GameRant, si tratta di un brano presente nel DLC Blood and Wine intitolato The Beast of Beauclaire, che molti di voi ricorderanno di aver sentito nella battaglia contro Detlaff.

Se non giocate a The Witcher 3 da un po’, potreste non avere immediatamente presente il motivo in questione, ma il seguente video apparso su Reddit testimonia come alcuni NPC di Cyberpunk 2077 lo conoscano a menadito:

L’NPC che suona la canzone nel campo di Aldecados non è l’unico a farlo, ma è certamente uno dei più facili da lasciarsi sfuggire, essendo legato alla storia di Panam e, di conseguenza, al tempo che il giocatore investirà in essa.

Malgrado non si tratti di un easter egg sconvolgente, si tratta comunque di un contenuto piacevole per tutti i fan della saga dello Strigo alle prese con l’ultimo titolo della software house polacca.

