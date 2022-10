Cyberpunk 2077 continua a sorprendere: raggiunto un nuovo grande traguardo

Cyberpunk 2077 ha ormai portato pienamente a termine una rinascita fino a pochi mesi fa impensabile: l’ambizioso titolo di CD Projekt, dopo un lancio decisamente molto problematico, sembra aver finalmente convinto davvero tutti i fan.

Sempre più utenti sono stati infatti conquistati dalla “nuova” Night City: i corposi aggiornamenti rilasciati per Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) e la popolarità di Edgerunners, la serie prodotta da Netflix, hanno permesso al titolo di vivere una seconda giovinezza.

L’ultimo mese è stato infatti semplicemente incredibile per l’opera videoludica, arrivando a conquistare nelle ultime ore un nuovo importantissimo risultato, almeno per quanto riguarda la versione disponibile su Steam.

Come riportato da Game Rant, Cyberpunk 2077 ha infatti raggiunto per la prima volta il 90% di valutazioni positive su Steam, valido per le recensioni più recenti: un traguardo ancora valido nel momento in cui scriviamo questo articolo e che potete consultare voi stessi sulla pagina ufficiale.

Per quanto riguarda invece la media di tutte le recensioni disponibili, condizionata naturalmente anche da un day one con non pochi problemi, attualmente Steam segnala il 78% di valutazioni positive.

Una percentuale ancora distante da quella relativa alle review recenti, ma che dimostra comunque di essere in costante crescita: va comunque detto che la versione PC è stata da sempre quella che riscontrava meno problemi, a differenza di quanto accaduto con le controparti su console.

In ogni caso, questi risultati rendono particolarmente evidente che gli enormi sforzi condotti dagli autori alla fine sembrano essere stati premiati dai consumatori, ricostruendo passo dopo passo una fiducia che aveva subito delle fortissime crepe.

Vedremo se in futuro Cyberpunk 2077 riuscirà a conquistare perfino l’agognata media «Estremamente positiva», riservata soltanto a quelli che gli utenti Steam considerano i migliori giochi acquistabili sulla piattaforma.

Recentemente, proprio gli utenti PC avevano segnalato un bizzarro problema apparso in seguito a un aggiornamento dei driver: fortunatamente CD Projekt ha collaborato prontamente con Nvidia per rilasciare una patch tempestiva.

Se siete musicisti e appassionati di Night City, potreste diventare protagonisti del DLC Phantom Liberty, creando una traccia ispirata al mondo di gioco e partecipando al relativo concorso.