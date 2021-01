Cyberpunk 2077, ci sono ancora tanti segreti da scoprire

Pawel Sasko, lead quest designer di Cyberpunk 2077, ha svelato su Twitter che ci sono ancora tanti segreti da scoprire nel gioco.

Lo shooter RPG è uscito esattamente un mese (e un giorno) fa per PC, PS4, Xbox One e Stadia, e gli strascichi polemici per il suo stato al day one non si sono ancora del tutto esauriti.

Tuttavia, il team di sviluppo polacco guarda a quello che è stato con soddisfazione, relativamente alle indubbie qualità del gioco.

Sui social, Sasko ha sottolineato che «qualcuno ha completato il gioco, tanti ci stanno ancora giocando, nessuno ha scoperto tutto quello che abbiamo preparato».

«Ci sono voluti anni pure per The Witcher 3, per cui ci vorrà un bel po’ anche per questo gioco. Amo osservare questo processo».

Today marks 1 month since #Cyberpunk2077 release 🥂

Some already beat the game, plenty are still playing, nobody yet uncovered everything we have prepared. It took years for #TheWitcher 3, so it will take quite long for this game too. I love observing this process.

— Paweł Sasko (@PaweSasko) January 10, 2021