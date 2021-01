Cyberpunk 2077, CD Projekt rischia una multa per la versione console

Cyberpunk 2077 potrebbe stare per affrontare un’altra grande sfida nel suo processo di correzioni e aggiornamenti post-lancio.

Dopo il complicato debutto, che ha portato tra le varie conseguenze il ritiro della versione digitale per PS4 e PS5, lo shooter RPG di CD Projekt RED ha attirato l’attenzione di UOKiK.

Come leggiamo in un report dalla Polonia, l’ente – che si occupa della protezione della competizione e dei consumatori nel paese dell’Est Europa – ha attivato i propri meccanismi di controllo per assicurarsi che le patch portino il gioco nella sua versione console ad un livello di qualità accettabile.

«Chiediamo all’azienda di spiegare i problemi con il gioco e le azioni intraprese. Controlleremo come il produttore sta lavorando per fare correzioni o risolvere difficoltà che hanno reso impossibile giocare su console», si legge in una dichiarazione d’intenti del portavoce Małgorzata Cieloch di UOKiK.

«Ma intendiamo anche agire per le persone che si sono lamentate e sono insoddisfatte dell’acquisto per via dell’impossibilità di giocare il titolo sul loro dispositivo nonostante le precedenti rassicurazioni del produttore».

Qualora la compagnia polacca non dovesse fornire spiegazioni e intraprendere azioni ritenute sufficienti, ovvero ristabilire la qualità intesa fin dall’inizio del gioco con il suo programma di patch, potrebbero scattare delle multe anche pesanti.

Lo scenario peggiore potrebbe portare addirittura ad una multa del 10% delle entrate annuali della software house polacca, un ulteriore colpo non solo all’immagine ma pure alle sue tasche dopo il tonfo in borsa seguito alla tribolata uscita di Cyberpunk 2077.

CD Projekt RED si sta comunque già preparando non solo a lanciare le promesse patch ma anche a tenere fede alla roadmap di DLC gratuiti e non che verranno pubblicati a partire dai primi mesi del 2021.