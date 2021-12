Cyberpunk 2077, causa legale finita: CDPR pagherà una cifra altissima

Ad un anno dall’uscita di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red sta continuando a porre rimedio ai tanti problemi nati dopo il lancio.

Gli autori di The Witcher 3 hanno dovuto affrontare la loro prova più dura, dopo lo strascico di polemiche che sono seguite all’uscita del titolo.

Tra i tanti problemi, quello più imponente dal punto di vista burocratico è la serie di cause legali che ha subito da parte degli investitori, riguardo le condizioni delle versioni old gen di Cyberpunk 2077.

Solamente la settimana scorsa, CD Projekt Red aveva ufficialmente chiesto di iniziare una pratica di patteggiamento per arrivare ad una conclusione preventiva della causa.

CDPR era entrata in una fase di negoziazione con alcuni dei suoi investitori, tra quelli che hanno partecipato all’azione legale partita dopo il lancio di Cyberpunk 2077.

L’accusa, ve lo ricordiamo, prevede che CDPR abbia ingannato consapevolmente gli investitori, più volte, riguardo lo stato dei lavori di Cyberpunk 2077.

Oggi, grazie a Game Industry, apprendiamo che la negoziazione è arrivata alla conclusione, con un accordo raggiunto tra le parti in causa.

CD Projekt Red pagherà 1.85 milioni di dollari agli investitori che hanno fatto partire la causa legale, come risarcimento per i danni ricevuti, in cambio dell’abbandono di ogni riserva nei confronti dell’azienda polacca e dei membri dell’amministrazione.

Una decisione arrivata per via dell’eccessiva durata che ci vorrebbe per portare a compimento il processo con la legislazione degli Stati Uniti, e che ha portato CD Projekt Red a preferire un risarcimento a fronte dei costi necessari per sostenere la difesa in tribunale.

Nei prossimi mesi, il tempo indicativo espresso per la risoluzione dell’accordo, la causa su Cyberpunk 2077 si concluderà definitivamente, mentre noi continuiamo a riflettere sulla sua travagliata storia.

Keanu Reeves ha parlato recentemente del gioco, esprimendo la sua opinione e spiegando che, in realtà, non l’ha mai giocato.

Titolo che, purtroppo, non ha vinto neanche alcun premio ai The Game Awards 2021.