Crisi epilettiche, Cyberpunk 2077 1.04 ritocca gli effetti della Braindance

Cyberpunk 2077 ha causato una crisi epilettica in una giornalista di Game Informer prima del lancio del 10 dicembre, nello specifico per via degli effetti e dei giochi di luce che appaiono quando il protagonista V indossa un headset per accedere alla Braindance – la meccanica dello shooter RPG in cui possiamo rivivere e persino modificare i ricordi di un’altra persona.

CD Projekt RED non aveva posizionato alcun avvertimento nel gioco stesso, contrariamente a quanto siamo soliti vedere nel gaming, relativo alla possibilità che si incappasse in malesseri simili, limitandosi a menzionare la problematica nell’EULA che i giocatori “firmano” al primo accesso spesso senza neppure consultarla a dovere.

Presa visione dell’articolo realizzato dalla giornalista, la software house polacca aveva ringraziato dell’avviso e spiegato che avrebbe preso rapidamente provvedimenti in tal senso.

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2

