Cos’hanno in comune GTA ed Elden Ring? Nulla, ma si sono “fusi”

Elden Ring continua a essere uno dei giochi più attesi, visto e considerato che mancano ormai poche settimane all’arrivo del nuovo soulslike di FromSoftware, il quale si è ora letteralmente “fuso” con GTA San Andreas.

Il vero erede della saga di Dark Souls, nonostante non sia ancora uscito nei negozi, è di fatto già stato preso di mira dai modder, i quali questa volta si sono davvero superati.

Dopo il nuovo poster ufficiale pubblicato nelle scorse ore, è infatti il turno di un mash-up realmente sorprendente e che riguarda proprio uno dei Grand Theft Auto più amati di sempre.

Come riportato da Kotaku, il modder che si fa chiamare Dropoff è riuscito a importare l’iconico protagonista di San Andreas, CJ, nell’universo high-fantasy di FromSoftware (in versione PS4).

Al netto della follia della cosa, il protagonista di Grove Street appare del tutto fuori luogo mentre si muove nelle lande di Elden Ring, specie per il fatto che vediamo CJ maneggiare spada e scudo.

Poco sotto, un video che mostra l’assurda fusione tra GTA e il soulslike di FromSoftware.

Sicuramente, non appena Elden Ring sarà rilasciato ufficialmente nei negozi, assisteremo a mash-up ancora più fuori di testa, realizzati dai modder di tutto il mondo, vedere per credere.

Parlando ancora una volta di Elden Ring, in arrivo a febbraio del prossimo anno, avete visto il bellissimo trailer della storia pubblicato poche ore fa, in grado di immergerci ancora di più nell’Interregno?

Ma non solo: San Andreas tornerà presto in auge grazia a una versione in realtà virtuale del classico di Rockstar, annunciata durante l’evento Connect live di Facebook di alcune settimane fa.

Infine, su SpazioGames vi abbiamo proposto di recente anche la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere dei soulslike.