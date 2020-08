Copertine PS5 cambiano colore? 2K lancia l’indizio

Sin dall’annuncio, la colorazione delle copertine dei giochi PS5 hanno fatto discutere, come del resto abbiamo visto nel caso di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, in grado di riprendere la classica tinta bianca che campeggia anche sulla console next-gen ma con un blu piuttosto evidente.

Anche le cover di giochi come Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, che il rivenditore Amazon nella sua divisione britannica ha pubblicato alcuni giorni fa, confermavano questa scelta estetica.

Se la boxart dei titoli PS4 presenta infatti una fascetta sfumata di colore blu con il logo della console come intestazione, su PS5 la fascetta è bianca e separata in blu dalla key art del gioco specifico. A quanto pare, però, potrebbe esserci stato un piccolo cambio in corsa.

2K ha infatti mostrato la copertina della Mamba Edition di NBA 2K21 per PS5 e a quanto pare qualcosa è cambiato: il blu è sparito a favore di un più elegante nero. Poco sotto, l’immagine della cover in questione.

Attenzione, però: non si tratta di una conferma circa il fatto che tutte le copertine dei giochi PS5 cambieranno colore, visto e considerato che potrebbe trattarsi di una scelta optata da 2K per i suoi canali social, non rispecchiando quindi ciò che vedremo sul prodotto una volta arrivato sugli scaffali dei negozi.

Ricordiamo in ogni caso che PlayStation 5 uscirà sicuramente entro e non oltre la fine del 2020, nonostante al momento non siano stati resi noti né la data di rilascio né tanto meno il prezzo delle due versioni che saranno rese disponibili (una con lettore ottico e una senza).

Avete già letto in ogni caso che, stando a un analista giapponese, le vendite di PS5 verranno surclassate da quelle di Nintendo Switch durante le prossime vacanze natalizie?