Copertine PS5: ecco quelle di Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion

Le scelte operate da Sony per la colorazione della sua PlayStation 5 stanno facendo parlare di sé fin dal momento dell’annuncio: se le sue sorelle maggiori hanno puntato su colori tendenti al nero – con l’eccezione del grigio della prima PlayStation – la futura PS5 avrà una scocca “accecantemente” bianca, con dettagli a contrasto in nero e led blu a richiamare il colore simbolo del marchio. Tutte tonalità che, come abbiamo visto nel caso di Marvel’s Spider-Man Miles Morales, ritroveremo nelle copertine dei giochi.

Se le attuali boxart dei titoli PS4 presentano infatti una fascetta sfumata di blu con il logo della console a fare da intestazione, su PS5 la fascetta diventerà bianca e sarà separata in blu dalla boxart scelta per il gioco. Il risultato è visibile per bene nelle copertine di Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion, che il rivenditore Amazon nella sua divisione britannica ha pubblicato in queste ore. Ve le proponiamo di seguito – cliccate sulle immagini per ingrandirle.

Lo stesso rivenditore ha indicato come data d’uscita per i due giochi su PS5 quella che hanno in realtà su current-gen: rispettivamente, il 17 novembre e il 29 ottobre. Sappiamo che la console di casa Sony arriverà sul mercato nel periodo di Natale 2020 (presumibilmente a novembre), quindi è legittimo aspettarsi che, almeno per quanto riguarda Watch Dogs Legion, alcune uscite next-gen vengano ricalendarizzate.

Attendiamo comunque dettagli ufficiali da Ubisoft nel caso delle uscite dei titoli in questione e da Sony per PlayStation 5, della quale dobbiamo ancora scoprire anche il prezzo di listino – sia per l’edizione standard che per quella Digital, che non avrà incluso il lettore Blu-Ray. Tuttavia, la compagnia giapponese ha anche anticipato che non aprirà i pre-ordini a sorpresa, quindi aspettiamoci un buon preavviso tra i dettagli su prezzo e lancio e il momento in cui sarà possibile portare a casa la piattaforma da gioco di prossima generazione.