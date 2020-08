PS5 verrà battuta da Switch a Natale, secondo un analista

PS5 uscirà sicuramente entro e non oltre la fine dell’anno, nonostante al momento non si sappia ancora né la data di rilascio né tanto meno il prezzo delle due versioni che saranno rese disponibili.

A quanto pare, però, la nuova console next-gen targata Sony non riuscirà – a Natale – a fare i numeri di un’altra diretta concorrente. Xbox Series X? Niente affatto. Parliamo della cara e vecchia Nintendo Switch.

Un’analista della compagnia Ace Sec ha infatti rivelato che le vendite della console ibrida della Grande N schiacceranno quelle di PS5. Non è chiaro se la previsione fa riferimento al solo mercato giapponese, oppure alle vendite mondiali delle due console.

Al netto di una certa arroganza insita nell’affermazione, va detto che Nintendo non ha sofferto particolarmente la crisi economica legata al coronavirus, visto che la richiesta di Switch è schizzata alle stelle proprio in tempi di pandemia (anche per via della reclusione forzata di un gran numero di persone e a giochi come Animal Crossing: New Horizons).

In tutto questo, c’è da considerare l’incognita Series X, con la probabilità che la nuova piattaforma Microsoft possa fare da contraltare alle vendite di fine anno. Ma non solo: alcune settimane fa DigiTimes aveva reso noto che Sony si aspetta numeri astronomici per PS5, capace di fare in meno tempo meglio di quanto fatto da PS4 fino a oggi. Non ci resta che attendere la risposta dei consumatori all’esordio della nuova console. Sicuramente, ora come ora è davvero difficile fare ipotesi concrete su ciò che ci aspetta a fine 2020.

Ricordiamo anche che secondo indiscrezioni che arrivano dalla catena produttiva della nuova PlayStation, la next-gen di PS5 potrebbe avere una durata decisamente più breve rispetto a quelle passate.