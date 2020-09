Contrordine: Sony nega il taglio di produzione di PS5

Durante la giornata di oggi, Bloomberg ha riportato la notizia che Sony Interactive Entertainment avrebbe ridotto il volume di produzione stimato di PS5 per l’anno fiscale in corso, la cui fine è prevista per il mese di marzo del 2021.

Il “taglio” sarebbe stato identificato in ben quattro milioni di unità, portando il totale effettivo di pezzi a circa undici milioni. La motivazione? Problemi con l’implementazione del cosiddetto “SoC” (o “system-on-chip”) della piattaforma next-gen Sony.

Inutile dire che la notizia ha gettato nello sconforto un gran numero di giocatori, “spaventati” dalla possibilità di non riuscire ad accaparrarsi una PS5 entro Natale.

Un'immagine di PS5 con DualSense.

Fortunatamente, poco fa è arrivata la secca smentita: Sony ha infatti contattato la redazione di GamesIndustry.biz, smentendo categoricamente il rapporto di Bloomberg. Ecco la dichiarazione ufficiale rilasciata ai colleghi del portale giornalistico:

Anche se preferiamo non rilasciare dettagli relativi alla produzione, le informazioni fornite da Bloomberg sono false. Non abbiamo cambiato il numero produttivo di PlayStation 5 dall’inizio della produzione di massa.

Insomma, un proverbiale sospiro di sollievo, nonostante restino comunque varie ombre sul sistema di distribuzione che Sony deciderà di attuare per portare una console nella casa di ogni videogiocatore del pianeta.

Piuttosto recente è infatti la notizia che il colosso giapponese si aspetta una domanda molto alta da parte dei consumatori al Day One di PlayStation 5, tanto da prenotare ben 60 (sessanta) voli a partire dal prossimo ottobre per far arrivare la console regolarmente in tutti i negozi.

PS5 nella sua doppia versione.

Avete già letto che il prezzo di lancio della piattaforma next-gen sarebbe stato anticipato da un noto retailer spagnolo? E che qualcuno ha ricreato una dashboard PS5 in movimento davvero molto credibile?

Ricordiamo in ogni caso che domani, 16 settembre 2020, alle ore 22 si terrà l’attesissimo evento dedicato a PS5 durante il quale verrà con molta probabilità rivelata la data di uscita e il prezzo ufficiale (nella sua doppia versione, con e senza lettore ottico). Seguitelo sulle pagine di SpazioGames!