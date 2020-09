Qualcuno ha creato la dashboard di PS5 in movimento

Il prezzo e la data di uscita di PS5, come ormai saprete benissimo, saranno svelati il prossimo 16 settembre 2020, ossia mercoledì di questa settimana. Solo allora sapremo quando potremo mettere le mani sulla nuova console Sony e a quale prezzo (nonostante qualche suggerimento inizi già a circolare in rete).

A giugno, nel corso dell’evento di presentazione di PlayStation 5, fu mostrata la sequenza di avvio della console next-gen, ma non la dashboard. L’animazione – trapelata poi online e visionabile poco sotto – rimanda molto a quella dell’originale PlayStation 3, con linee luminose che avvolgono la schermata generale della dashboard.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Ora, via Twitter ha iniziato a circolare un breve video della durata di meno di un minuto, il quale mostra l’ipotetica dashboard di PS5 con tanto di icone in movimento:

Legit or fake? If legit, I love it!! Especially that PS Home!!! 😅👀 pic.twitter.com/hgkjdbhAGf — Josh (@LiquidTitan) September 14, 2020

Nonostante la resa finale sia decisamente buona, dovrebbe trattarsi purtroppo (o per fortuna) di un fake ben congegnato: la navigazione appare infatti piuttosto “meccanica” e poco fluida (come fosse appartenente a una passata generazione di console), cosa questa che rende la dashboard ben poco credibile.

Ma non solo: in basso a sinistra, sono in ogni caso visibili le icone di Call of Duty Black Ops Cold War, Ratchet and Clank: Rift Apart e Gran Turismo 7: è davvero poco probabile che sia trapelato un video leak della dashboard in grado di mostrare ben tre titoli non ancora confermati nella line-up di PlayStation 5 (ad ogni modo, sognare non costa nulla).

PS5 sarà in ogni caso disponibile a fine 2020 in due versioni, una con lettore ottico e una only digital.