Confermato il rinvio della prossima esclusiva Square per PS5

Forspoken, la nuova esclusiva console PS5 (in uscita anche su PC) realizzata da Square Enix e Luminous Productions, non uscirà a breve.

La software house, autori anche di giochi come Final Fantasy XV, non ha potuto fare altro che posticipare questo nuovo e promettente action RPG.

A settembre, in occasione del PlayStation Showcase, avevamo avuto modo di ammirarlo in azione, sebbene a quanto pare prima di poterlo provare con mano passerà un bel po’.

Dopo l’ultima apparizione ai TGA di dicembre, è ora arrivata la doccia fredda che i giocatori speravano di non dover ricevere.

Come riportato anche da Game Informer, il prossimo RPG di Square Enix e Luminous Productions, è stato posticipato a ottobre.

Più precisamente, Forspoken è stato rimandato dalla sua data di uscita originale prevista per il 24 maggio prossimo, data che purtroppo non sarà rispettata,

Luminous Productions ha espresso la necessità di più tempo per lavorare sul gioco e mantenere la promessa della sua visione di questo RPG “basato sulla magia”.

«Abbiamo preso la decisione di spostare la data di uscita di Forspoken all’11 ottobre 2022», scrive Luminous Productions.

La nostra visione per questa nuova eccitante IP è quella di fornire un mondo di gioco e un eroe che gli utenti di tutto il mondo vorranno sperimentare per gli anni a venire, quindi farlo bene è estremamente importante per noi.

A tal fine, durante i prossimi mesi, concentreremo tutti i nostri sforzi sulla rifinitura del gioco e non vediamo l’ora di farvi vivere il viaggio di Frey questo autunno.

Grazie per la vostra comprensione e il vostro continuo supporto. Non vediamo l’ora di condividere presto con voi ulteriori informazioni su Forspoken.