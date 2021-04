Concorrente sbanca al quiz TV grazie a Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima è sicuramente una delle esclusive PS4 più apprezzate dai videogiocatori, soprattutto per la sua fedele ambientazione artistica e storica che ha affascinato utenti di tutto il mondo.

Seppur prendendosi inevitabilmente libertà narrative, l’avventura di Sucker Punch narra dell’invasione realmente avvenuta da parte dei mongoli sull’omonima isola di Tsushima.

Curiosamente, come riportato da Push Square, il gioco ha aiutato il concorrente di un quiz televisivo trasmesso nel Regno Unito, The Chase, a rispondere ad una domanda proprio sul tema dell’invasione mongola in Giappone.

Il quesito chiedeva al concorrente una curiosità sull’origine del termine «Kamikaze» o «Vento Divino», generato grazie al tifone che ha salvato il Giappone nel 1281 dall’invasione di un sovrano, domandando chi fosse.

Un concorrente ha risposto correttamente ad una domanda grazie a Ghost of Tsushima.

Le risposte possibili erano 3: Tamerlano, Ivan il Terribile, o Kublai Khan; una domanda sicuramente insidiosa per chiunque non conosca la storia del Giappone.

Tuttavia, i giocatori di Ghost of Tsushima non potranno fare a meno di ricordare che l’antagonista principale è Khotun Khan, che invade l’omonima isola per ordine di suo cugino — che, come intuibile dal nome, è ovviamente Kublai Khan.

Di conseguenza, il giocatore ha risposto con assoluta fermezza dando l’opzione corretta, rivelando in seguito che aveva «appena giocato un gioco su PlayStation dove i mongoli invadono il Giappone», riferendosi ovviamente all’avventura di Sucker Punch.

Sorprendentemente, anche l’host dello show rivela di averlo giocato anche lui, prima ovviamente di rivelare come la risposta fosse esatta.

Anche in un nostro speciale abbiamo avuto modo di parlare approfonditamente della storia di Ghost of Tsushima e del suo contesto storico.

L’evento è stato filmato e condiviso via Twitter dall’utente Kazniaz: potete guardare voi stessi questa curiosità qui sotto:

Anche l’account Twitter di PlayStation UK ha commentato la notizia, mostrando entusiasmo su come questa esclusiva sia stata citata e, probabilmente, utilizzata come base per fare il quesito in TV.

Sony e Sucker Punch potranno sicuramente rimanere entusiasti di come non solo questa bellissima avventura sia stata apprezzata da molti utenti ma che, a quanto pare, ha anche aiutato a studiare la storia del Giappone.

Chissà se un contributo importante verrà dato anche dall’imminente film di Ghost of Tsushima, che sarà diretto dal regista di John Wick.

A tal proposito, l’attore che interpreta Jin Sakai nel videogioco avrebbe già dato la propria disponibilità a comparire nudo anche nel film.

L’entusiasmo nei confronti di questa avventura ha aiutato anche il turismo della vera isola di Tsushima, al punto che gli sviluppatori ne sono stati nominati realmente ambasciatori.