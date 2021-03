Ghost of Tsushima, sviluppatori nominati ambasciatori dell’isola

Ghost of Tsushima è stato un titolo molto apprezzato per la sua cura nel dettaglio e per il modo in cui gli sviluppatori sono riusciti a realizzare la controparte virtuale dell’isola di Tsushima.

Un videogioco realizzato con passione, sulla cui storia c’è tantissimo da raccontare e che è riuscito ad entusiasmare videogiocatori di tutto il mondo.

Dopo aver vissuto l’avventura di Jin Sakai, diversi giocatori si sono iniziati ad interessare alla vera storia circondante l’isola di Tsushima, manifestando anche il desiderio di poterla visitare.

Per questo motivo, come riportato da Video Games Chronicle, gli sviluppatori del gioco hanno ricevuto una nomina molto importante dalla città giapponese.

Il game director ed il creative director di Ghost of Tsushima, Nate Fox e Jason Connell, sono stati nominati ambasciatori del turismo dell’isola, a tempo indeterminato.

Un importante riconoscimento per gli sviluppatori di Ghost of Tsushima.

Il sindaco di Tsushima, Hiroki Hitakatsu, ha poi spiegato perché ritiene i due director meritevoli di tale riconoscimento:

«[Nate Fox e Jason Connell] hanno diffuso il nome e la storia di Tsushima al mondo intero in un modo meraviglioso. Il nome e la posizione di Tsushima sono letteralmente sconosciuti al resto del mondo, quindi non potrò mai ringraziarli abbastanza per aver raccontato la nostra storia con grafiche fenomenali e storie profonde. La nomina ad Ambasciatore del Turismo durerà da oggi fino a quando loro non desidereranno si interrompa».

Per l’occasione, il sindaco ha anche annunciato una collaborazione con Sony Interactive Entertainment per lanciare una nuova campagna per il turismo di Tsushima, che sia in grado di incoraggiare i fan a scoprire di più sui propri paesaggi e sulle zone più importanti.

Una nomina importantissima e forse il più grande riconoscimento possibile per il lavoro svolto con Ghost of Tsushima, di cui siamo certi che i director saranno estremamente onorati.

I fan hanno già dimostrato coi fatti di voler contribuire alla storia di Tsushima, dato che hanno già finanziato la ricostruzione di un altare del posto.

Nel frattempo, sembra che sia in lavorazione un sequel di Ghost of Tsushima: in un curriculum viene scritto che il titolo uscirebbe su PS5.