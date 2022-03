Come sarebbe Zelda Breath of the Wild se fosse un Final Fantasy? Così

The Legend of Zelda Breath of the Wild è uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, tanto che il sequel è sicuramente uno dei titoli maggiormente attesi da fan.

Il sequel di Breath of the Wild promette infatti di immergere il giocatore in nuove ed emozionanti avventure, sebbene la saga di Link non è di certo l’unica a fare breccia nel cuore dei fan.

Anche il franchise di Final Fantasy, ad esempio, è così apprezzato da milioni di giocatori che è davvero difficile riuscire a decretare il miglior capitolo di sempre (nonostante i fan ci abbiano provato in tempi non sospetti).

Ora, l’artista noto come ‘PimientosDulces’ ha pubblicato sul suo profilo Twitter personale un’opera davvero magnifica, che immagina Breath of the Wild con lo stile classico di un Final Fantasy.

Come potete vedere dall’artwork poco sopra, l’autore ha deciso di ricreare il logo dell’ultimo capitolo della saga regolare di Zelda per Switch come fosse un JRPG di casa Square Enix.

Sia il font utilizzato che lo stile del disegno richiama in tutto e per tutto quello della serie di Final Fantasy, con la Principessa Zelda a destra, il destriero Epona sulla sinistra e il castello di Hyrule sullo sfondo.

Curioso che, a conti fatti, nell’illustrazione manchi il protagonista Link, ma sicuramente anche così si tratta di un’immagine realmente suggestiva che farà la felicità dei fan di Zelda Breath of the Wild e non solo.

Ovviamente, è abbastanza scontato dire che è molto improbabile – per non dire impossibile – che la saga di Zelda e quella di Final Fantasy possano mai incontrarsi, se non in qualche crossover come ad esempio Smash Bros. e simili.

Su SpazioGames abbiamo in ogni caso tentato di elencare i migliori capitoli della saga di Square Enix: correte a dare un’occhiata alla nostra classifica, davvero notevole.

Parlando invece nuovamente della serie di Zelda, avete letto che da pochi giorni è disponibile gratis uno dei capitoli più belli e atipici del franchise Nintendo?