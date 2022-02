I fan giapponesi hanno scelto il Final Fantasy migliore di sempre

Final Fantasy è una saga che continua a macinare grandi successi, con Square Enix che nel corso degli anni ha rilasciato un gran numero di capitoli regolari e spin-off.

Inclusi giochi recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade, il brand è entrato nell’immaginario collettivo grazie alle sue storie e ai suoi personaggi.

E se già i fan si sono riuniti sui forum per decretare il FF migliore di tutti i tempi, è ora il turno dei giocatori giapponesi.

Così, mentre si discute su quale sia la scena più romantica di sempre nella saga di Final Fantasy, Yahoo! Japan ha pubblicato un sondaggio che classifica ogni capitolo principale della saga.

Come riportato anche dai colleghi di Siliconera, i giocatori nipponici hanno rivelato i 10 migliori giochi del franchise, esclusi spin-off o sequel di capitoli singoli.

I risultati finali hanno fatto registrare un totale di 28mila voti, relativi solo ed esclusivamente al Giappone.

Poco sotto, trovate la Top 10:

Final Fantasy VII Final Fantasy VI Final Fantasy X Final Fantasy V Final Fantasy IV Final Fantasy XIV Final Fantasy IX Final Fantasy VIII Final Fantasy XI Final Fantasy III

Non sorprende trovare in cima alla classifica proprio Final Fantasy VII, primo capitolo della trilogia PS One, amato da migliaia di giocatori in Giappone e non solo.

Al secondo posto, Final Fantasy VI, ultimo capitolo a 16-bit riproposto di recente anche in una rimasterizzazione ad alta definizione.

Terza posizione per Final Fantasy X, l’avventura di Tidus e Yuna entrata nel cuore di tutti i possessori di PlayStation 2 dall’alba dei tempi.

Ricordiamo anche che i giocatori si erano messi d’accordo per riabilitare il Final Fantasy più odiato di sempre, scelto quasi all’unanimità e in grado di stupire un gran numero di scettici.

Infine, su SpazioGames abbiamo in ogni caso tentato di elencare i migliori capitoli della saga creata da Square Enix: correte a dare un’occhiata alla nostra classifica, se non lo avete già fatto.