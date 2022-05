Come sarebbe Tommy Vercetti se fosse una donna?

Quando si parla della serie GTA, è impossibile non pensare a un protagonista come Tommy Vercetti, che ha dominato le scene dell’amato Grand Theft Auto: Vice City. Il gioco, uscito nel 2002 dalle nostre parti, riportava direttamente negli anni ’80, mettendo gli utenti nei panni dell’iconico criminale italoamericano, ritrovatosi a dover restituire il maltolto alla criminalità organizzata – incastrato in una spirale di malavita sempre più stringente.

Tra Video killed the Radio Star e una citazione a Scarface (ma anche più di una) qua e là, il gioco è indubbiamente rimasto nel cuore degli amanti della saga, al punto che non sorprende che stia venendo spolpato di nuovo in seguito alla pubblicazione della trilogia rimasterizzata (che comprende anche il terzo episodio e San Andreas), uscita qualche tempo fa e che trovate anche comodamente su Amazon.

Tuttavia, di recente le indiscrezioni relative a Grand Theft Auto VI hanno suggerito che il prossimo gioco potrebbe anche avere una protagonista donna. Ecco che così qualcuno, sulla scia di questa interessante novità possibile per la saga, ha provato a immaginare che aspetto avrebbe potuto avere Tommy Vercetti se fosse stato una donna.

A occuparsi di dare una risposta a questa curiosità è stata Dadahanychm che ha fatto da modella per l’impresa, armandosi di blue jeans molto simili a quelli di Tommy e – soprattutto – di una camicia hawaiana che richiama prepotentemente quella di Vercetti. A corredare il tutto è anche l’immancabile orologio al polso con quadrante dorato, insieme alle sneaker bianche.

Il lavoro di cosplay operato da Dadahanych è stato particolarmente apprezzato dalla community di GTA, al punto che le foto, arrivate su Reddit, hanno ricevuto oltre 1800 valutazioni positive.

Rimane da vedere, certo, se anche per il futuro l’idea di una protagonista di GTA al femminile rimarrà più che altro una curiosità da cosplayer, o se invece le voci di corridoio saranno confermate. Nell’attesa, potete sempre dare un’occhiata al nostro articolo dove facciamo il punto su tutto quello che sappiamo (e che non sappiamo) sull’atteso e chiacchierato GTA 6, che secondo le ultime voci che sussurrano dai corridoi potrebbe mirare ad avere un comparto tecnico di tutto rispetto e in anticipo sui tempi.