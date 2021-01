Il crossover tra Hades e God of War è quello di cui i gamer hanno bisogno

Hades è sicuramente uno dei giochi più incisivi tra quelli usciti nel 2020. Grazie a una moltitudine di personaggi unici e ben disegnati, meccaniche di combattimento serrate e reattive e una varietà di gameplay realmente sorprendente, il titolo di Supergiant Games ha ottenuto la visibilità che meritava (e non solo, visto che il gioco si è portato a casa svariati premi, tra cui il premio di Gioco dell’Anno del sito specializzato IGN USA, surclassando giganti come The Last of Us Parte II e Final Fantasy VII Remake).

Ora, la community di Hades ha dimostrato di avere un sogno nel cassetto, ossia quello di un fantomatico crossover tra il roguelike e God of War, l’epica avventura di Sony Santa Monica disponibile in esclusiva assoluta su console PS4 (visto che entrambi i titoli attingono dai classici stilemi della mitologia greca).

Ora, un sorprendente artwork apparso in rete in queste ore (via Reddit) mostra che un crossover tra Hades e l’odissea di Kratos sarebbe davvero impressionante.

Chiaramente, al momento non è previsto alcun DLC che includa Kratos come personaggio giocabile in Hades, sebbene come spesso si dice in questi casi mai dire mai. I più attenti ricorderanno infatti di come il Dio della Guerra sia stato da poco incluso in Fortnite – il noto battle royale di Epic Games – rendendo quindi le possibilità di un crossover non così remote. Non ci resta che incrociare le dita.

Nella nostra recensione del gioco, pubblicata a ottobre 2020 sulle pagine di SpazioGames, vi abbiamo raccontato approfonditamente che il titolo Supergiant «è adrenalina pura, istinto e riflessi, scelte prese in un decimo di secondo che possono portare alla morte o a un’altra battaglia.»

Hades è disponibile su PC e Switch, mentre God of War è un’esclusiva PlayStation 4.