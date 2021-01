Come sarebbe GTA: San Andreas su PS5? Così

Si tratta sicuramente di uno dei capitoli della serie più celebri (e giocati) di tutti i tempi, in grado ancora oggi di sorprendere per le dimensioni generali della mappa: stiamo ovviamente parlando di Grand Theft Auto: San Andreas (noto anche più informalmente come GTA: San Andreas).

Era il 29 ottobre 2004 e sul mercato europeo usciva infatti uno dei titoli Rockstar Games destinati a cambiare il concetto di open world in un videogioco.

Ora, lo youtuber XXII ha realizzato un trailer fanmade dedicato a una fantomatica Definitive Edition di Grand Theft Auto: San Andreas per console PS5.

Realizzato utilizzando una gran numero di mod di ultima generazione, il video mostra un gioco in tutto e per tutto simile all’originale, ma con un comparto grafico realmente sorprendente.

Sviluppato da Rockstar North e pubblicato da Rockstar Games, l’originale San Andreas vide la luce inizialmente per PlayStation 2 e Xbox, per poi approdare successivamente anche su PlayStation 3, Xbox 360, PC e sistemi mobile.

La storia del gioco racconta le rocambolesche gesta di Carl Johnson, noto anche con il nome di CJ, criminale afroamericano e membro della Grove Street Family. GTA: San Andreas, esattamente come gli altri capitoli della serie in 3D, è noto per aver fatto registrare vendite assolutamente incredibili in tutto il mondo.

Take-Two, publisher di tutti i titoli Rockstar, non ha mai confermato di volersi dedicare a remake di vecchi capitoli di successo, nonostante l’assidua richiesta dei fan.

In ogni caso, gli appassionati possono dormire sonni tranquilli: in attesa di GTA 6 – il quale dovrebbe essere attualmente in lavorazione – Grand Theft Auto V arriverà molto presto su PS5 e Xbox Series X/S con tempi di caricamento più rapidi, miglioramenti grafici e altre funzionalità.