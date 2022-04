Come sarebbe Elden Ring se fosse un gioco gratis? Probabilmente così

Elden Ring è uno dei giochi più amati di questa prima metà dell’anno, e molti sono gli utenti che si sono avventurati nelle pericolose terre dell’Interregno.

L’ultima opera di FromSoftware, che potete recuperare su Amazon, ha anche incoraggiato la creatività di tanti giocatori, che hanno deciso di cimentarsi in creazioni e imprese fenomenali per celebrare la propria permanenza nel mondo creato da Miyazaki e Martin.

Se da un lato c’è chi si impegna in speedrun da far girare la testa, dall’altro c’è anche qualcuno che decide di sfruttare al meglio il corposo editor del personaggio del titolo, creando dei Senzaluce che lasciano a bocca aperta.

Adesso invece un giocatore pieno di idee ha pensato bene di fornirci uno sguardo su come potrebbe essere Elden Ring se fosse un gioco free-to-play.

L’utente Reddit IWillNotBark ha postato un’immagine particolarmente suggestiva, che ci mostra un menu particolare ripreso direttamente da Genshin Impact, e che nel soulslike risulta decisamente impattante.

Proprio come quando qualcuno aveva immaginato Elden Ring come se fosse un gioco Ubisoft, adesso possiamo quindi vedere un banner che ci mostra delle armi in pieno stile free-to-play, in cui troviamo anche la Mano di Malenia.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, l’interfaccia risulta perfettamente credibile e ben fatta, anche se la sua natura, per lo meno concettuale, cozza irrimediabilmente con quella di Elden Ring.

Senza dubbio è una realizzazione ironica che suscita qualche sorriso, e lo dimostrano anche i vari commenti al post pieni di battute e scherzi sull’eventualità di un titolo come questo completamente gratuito.

Tra l’altro, i giocatori del nuovo soulslike hanno adesso anche una nuova leggenda, un eroe davvero impareggiabile.

Infine, sappiate che neanche Elden Ring è immune al caotico mondo degli eventi più importanti del nostro tempo, e c’è chi ha ricreato nel gioco la vicenda che ha visto protagonista Will Smith durante gli ultimi Oscar.