Dino Crisis Remake in Unreal Engine 5 è pura next-gen

Dino Crisis è la serie targata Capcom nata nell’ormai lontano 1999 grazie alla mente di Shinji Mikami, una saga in grado di dare alla luce svariati sequel e spin-off, prima di cadere nel dimenticatoio.

Il gioco, ispirato ai Resident Evil classici, segue le vicende di Regina, un’agente speciale inviata con una squadra specializzata ad indagare in una struttura di ricerca sita su un’isola misteriosa, piena zeppa di feroci dinosauri.

Del resto, il gioco ha scatenato la fantasia di vari autori, incluso l’illustratore che ha creato degli artwork realmente sorprendenti di un ipotetico Dino Crisis Remake.

Vero anche che il Team Arklay’s è da tempo al lavoro su un progetto amatoriale e non ufficiale realizzato con Unreal Engine 4 nato per celebrare i vent’anni della saga, a cui ora se ne aggiunge un altro realmente sorprendente.

Stiamo parlando di Project: Regina, un progetto no-profit realizzato dal Character Designer, Games Developer & 3D Artist Mike Wilson.

Come potete ammirare dalle immagini sottostanti, l’artista ha realizzato il nuovo modello poligonale della protagonista utilizzando la potenza dell’Unreal Engine 5, rendendo il tutto estremamente next-gen.

Poco sotto, trovate un’altra gallery di render relativi a Regina, la quale non sfigurerebbe in un vero remake di Dino Crisis per PS5 e Xbox Series X|S.

Poco sotto, invece, altre immagini relative questa volta alla struttura del modello poligonale, delle armi (pistole, fucili e mitragliatori) e le location (ispirate ovviamente dal gioco originale).

Spiace purtroppo non potersi fare un’idea del look dei vari dinosauri, inclusi i Velociraptor e il gigantesco T-Rex, ma non è da escludere che Mike Wilson possa graziarci nelle prossime settimane con qualcosa di molto interessante.

Se i dinosauri sono la vostra passione, avete visto in ogni caso anche Deathground, l’indie multiplayer pesantemente ispirato proprio a Dino Crisis (e che non sembra essere affatto male)?

Senza contare che su SpazioGames abbiamo da poco pubblicato la recensione di Jurassic World Evolution 2, il gestionale di Frontier che riporta in vita dinosauri estinti milioni di anni fa.