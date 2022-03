Come sarebbe BioShock in VR? La risposta è in Half-Life Alyx

Half-Life Alyx è il capolavoro di Valve uscito ormai nel 2020 in esclusiva per la realtà virtuale, attualmente disponibile solamente per gli utenti PC.

Il gioco ha ridefinito gli standard dei giochi in VR, che da qualche anno a questa parte devono ormai confrontarsi necessariamente con quello che è diventato una vera e propria pietra miliare del genere.

C’è stato anche qualcuno che ha deciso di fondere Alyx con un altro capolavoro indiscusso della storia dei videogiochi: BioShock.

Quest’ultimo sicuramente non ha bisogno di tante presentazioni. Si tratta di un FPS con elementi GDR che immerge il giocatore (nel vero senso della parola) in una realtà ormai in rovina, tremendamente affascinante seppur nella sua decadenza, e ci catapulta in quel di Rapture, tra Plasmidi, Ricombinanti e Big Daddy.

Nello stesso 2020 era già uscita la mod dal nome Return to Rapture, sviluppata dal talentuoso wim.buytaert.1988.

UploadVR ci informa che la mod, che ci portava ad esplorare gli inquietanti scenari di Bioshock, adesso è finalmente stata aggiornata e sono state introdotte novità e numerose ulteriori ore di gioco.

Questa seconda parte introduce 24 nuovi livelli e fornisce agli utenti altre 15 ore di gioco, introduce inoltre i famosi Plasmidi (che inizialmente non erano stati inclusi) e altre nuove armi.

È stata migliorata anche l’IA dei nemici e sono state implementate anche numerose nuove linee di dialogo.

Di seguito un gameplay della mod:

