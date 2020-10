Half-Life Alyx diventa BioShock (ed è davvero splendido): ecco il link

Half-Life Alyx è l’ormai celebre capitolo della serie Valve pensato esclusivamente per la realtà virtuale, disponibile dallo scorso mese di marzo di quest’anno solo ed esclusivamente per l’utenza PC.

Ora, un modder ha ben pensato di fondere il gioco con un altro titolo in soggettiva che non ha certo bisogno di presentazioni, vale a dire il primo e indimenticabile BioShock (uscito originariamente nel 2007).

Una mod di Half-Life Alyx ci immerge infatti all’interno di Rapture, come fossimo in una sorta di vero e proprio crossover tra i due titoli in questione.

Un'immagine della mod in questione.

Il nome della mod è “Return to Rapture” ed è stata creata dal bravissimo “wim.buytaert.1988” e vede il Combine scoprire la città sottomarina di Andrew Ryan, con l’intenzione di mettere le mani sulla tecnologia plasmide. Nei panni di Alyx saremo chiamati a fermare questa nuova – e improbabile – minaccia.

I riferimenti al primo e storico BioShock si sprecano, tra cui le Camere della Vita (funzionanti), i distributori automatici e molto altro ancora. Purtroppo, però, i plasmidi sono del tutto assenti (e sarebbe stato davvero una manna).

Un secondo screen di Return to Rapture.

Se volete provare con mano Return to Rapture non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo (e buon divertimento).

Avete già letto anche che il modder conosciuto come AmbientDruth si è messo al lavoro per ricreare l’horror P.T. all’interno dell’ultimo capolavoro Valve per la realtà virtuale (e il risultato è davvero notevole)?

Sulle pagine di SpazioGames potete trovare anche la nostra recensione di Half-Life: Alyx: nel pezzo vi abbiamo infatti spiegato che «d’ora in avanti le altre produzioni in VR dovranno seguire e, allo stesso tempo, è degno di stare al fianco di tutti gli altri capitoli della storica serie.»