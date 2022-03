Come funzionerà il viaggio rapido nell’open world di Hogwarts Legacy? A quanto pare, così

Il pubblico ha potuto finalmente indugiare in una visione più completa del nuovo progetto di Avalanche Software, Hogwarts Legacy, gioco di ruolo ambientato nella scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo.

Durante l’ultimo evento State of Play, infatti, il titolo si è mostrato in un lungo filmato di gameplay, che fa rivivere tutte le atmosfere magiche della saga e che promette un gioco davvero pieno di attività.

Se da un lato iniziano ad apparire i primi video di divertenti bug, dall’altro i fan hanno già cominciato a sbizzarrirsi con teorie e congetture, come questa legata al possibile riferimento a un famosissimo villain di Harry Potter.

Adesso è il turno di un’altra speculazione partorita dalla mente di un appassionato, che sembrerebbe ben congegnata.

Analizzando il video condiviso durante lo State of Play, l’utente Reddit TheEasyTarget ha notato un dettaglio molto particolare.

Nel gameplay è presente una stele, apparentemente costruita in onore di una certa strega di nome Windsmith e con una piccola fiammella verde davanti.

Il giocatore ha quindi teorizzato che questo possa essere uno dei punti dedicati al fast travel all’interno del gioco, e il motivo di questa congettura sembra essere davvero puntuale.

Ignatia Windsmith inventò la cosiddetta Polvere Volante (Floo Powder in inglese), una sostanza magica che maghi e streghe utilizzano per viaggiare velocemente da un posto all’altro.

Ricorderete sicuramente l’utilizzo della polvere nella famosa scena dei film in cui Harry Potter e compagnia la usano per andare a Diagon Alley.

Per usare la Polvere Volante bisogna buttarne un pizzico tra le fiamme di un camino, saltare dentro e dichiarare correttamente la destinazione in cui si desidera andare, e chissà se in qualche modo questa stele non serva proprio a spostarsi velocemente da un punto della mappa a un altro.

Alcuni fan hanno però puntualizzato che teletrasportarsi mentre si è a Hogwarts risulta impossibile, a meno che a farlo non sia lo stesso Albus Silente. Gli studenti dunque non potrebbero usare la Polvere per entrare e uscire dalla scuola, ma forse potrebbero farne uso per spostarsi all’interno del castello stesso.

Nell’attesa di saperne di più, vi ricordiamo che a quanto pare Hogwarts Legacy avrebbe detto di no a uno degli sport più amati del Wizarding World.