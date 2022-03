Hogwarts Legacy svela un video gameplay “inedito” (ed è divertentissimo)

Dopo troppi mesi passati senza poter assistere ad alcuna novità sul suo sviluppo, Hogwarts Legacy è tornato a mostrarsi prepotentemente durante l’ultimo evento State of Play, catturando all’istante la curiosità di tanti appassionati.

Hogwarts Legacy sembra infatti essere l’adattamento videoludico dell’universo di Harry Potter che i fan stavano aspettando, grazie a un gameplay che farà rivivere tutta la magia del franchise.

Gli sviluppatori hanno però svelato sui social una curiosa sorpresa: non tutto il catturato gameplay realizzato dal team è stato introdotto nella presentazione PlayStation, dato che è stato necessario fare un comprensibile taglio.

Come riportato da Game Rant, WB Games Avalanche si è infatti imbattuta in un bizzarro bug durante una delle sessioni di combattimento, che però si è rivelato talmente divertente che il team non ha voluto tenerlo nascosto.

Per celebrare dunque il successo ottenuto in occasione dello State of Play, gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno voluto condividere con i propri follower un’inedita clip video gameplay davvero divertente.

Durante la fase di testing del gameplay, un centauro nemico all’improvviso ha iniziato a comportarsi in maniera bizzarra, fluttuando e perdendo completamente il controllo dei propri arti, prima di rialzarsi come se nulla fosse accaduto e tornare ad attaccarci.

Potete osservare voi stessi la folle clip in azione qui di seguito: gli sviluppatori hanno ammesso che questo spassoso bug «doveva essere condiviso».

While putting together last week's trailer, we came across this hilarious bug and had to share. pic.twitter.com/eLq2SQFN9j — WB Games Avalanche (@AvalancheWb) March 24, 2022

Naturalmente errori del genere sono all’ordine del giorno durante la fase di sviluppo dei videogiochi, soprattutto quando si tratta di produzioni importanti: in alcuni casi è possibile notarli perfino dopo il lancio stesso, motivo per cui averlo individuato adesso permetterà al team di sistemarlo in tempo per il day one.

In ogni caso, l’effetto comico è sicuramente molto divertente e non capita tutti i giorni che gli sviluppatori scelgano di condividere con il proprio pubblico i bug: una scelta che sembra aver dato i giusti frutti, dato che molti fan stanno chiedendo di tenerlo scherzosamente come una «feature».

Tornando a parlare invece del gameplay vero e proprio, potrebbe esserci una brutta notizia in arrivo per i fan: al momento Hogwarts Legacy sembrerebbe aver detto no al Quidditch.

A sorpresa è arrivato anche l’annuncio di una versione Switch, tuttavia gli sviluppatori non sono voluti entrare ancora nel dettaglio: potrebbe dunque trattarsi anche di una edizione cloud.