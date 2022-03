Hogwarts Legacy, un personaggio sarebbe legato a un famoso villain di Harry Potter (secondo una teoria)

Hogwarts Legacy si è finalmente mostrato al grande pubblico qualche giorno fa, durante un ritmato State of Play interamente dedicato al nuovo progetto di Avalanche Software.

Si tratterà di un gioco di ruolo open world, che ci metterà nei panni di un mago molto dotato che entrerà nella scuola di magia e stregoneria più famosa al mondo direttamente al quinto anno.

Dalla presentazione è emerso che il titolo sarà davvero pieno zeppo di cose da fare, e tutte quante sembra lasceranno a bocca aperta i tantissimi fan del fantastico universo creato dalla penna di J. K. Rowling.

Tra l’altro, gli sviluppatori hanno confermato che Hogwarts Legacy arriverà anche su una piattaforma davvero inaspettata.

Adesso sono tanti fan in fibrillazione per l’uscita del gioco e, tramite VGC, apprendiamo che molti hanno colto dei riferimenti alquanto particolari, che hanno portato l’elaborazione di una teoria peculiare per quanto riguarda un famoso villain del mondo di Harry Potter.

Durante lo State of Play ci è stato mostrato Victor Rookwood, un mago oscuro che ha formato apparentemente un’alleanza con i goblin e la loro ribellione.

Nonostante ufficialmente non sappiamo molto di questo misterioso personaggio, i fan credono che Rookwood sia connesso con i Mangiamorte, famoso gruppo di maghi oscuri guidati da Lord Voldemort in persona.

La teoria nasce dallo stesso cognome del personaggio visto in Hogwarts Legacy, già comparso brevemente nella versione cinematografica di Harry Potter e il Calice di Fuoco.

Durante il film, Igor Karkaroff, preside dell’Istituto Durmstrang, nomina un certo Augustus Rookwood come Mangiamorte, rivelando che aveva fornito delle informazioni a Voldemort mentre lavorava al Ministero della Magia.

Tutto ciò potrebbe benissimo non essere solamente una coincidenza, dato che quanto narrato in Hogwarts Legacy è solamente qualche generazione prima alla nascita di Augustus, quindi quest’ultimo potrebbe essere un discendente di Victor.

Insomma, le teorie sul nuovo attesissimo gioco ambientato nel Wizarding World non si fanno certo attendere, e chissà quante nuove congetture nasceranno dalle menti degli appassionati di qua fino all’uscita del titolo.

