Come annullare abbonamento PlayStation Plus

Sappiamo che il 23 giugno è il giorno del nuovo PlayStation Plus, che fonde il vecchio Plus e il vecchio Now in un unico servizio che unisce sia i giochi on demand che lo streaming – almeno al livello più alto, quello Premium.

Tuttavia, alcuni giocatori potrebbero non essere pienamente soddisfatti della proposta (nella nostra guida tutti i dettagli), o per qualsiasi motivo potrebbero aver deciso di non avere più bisogno di essere utenti Plus. Per questo, sarà per loro necessario procedere ad annullare l’abbonamento PlayStation Plus.

Se siete tra questi e volete capire come disdire la sottoscrizione, vediamo come potete farlo facilmente sia dal vostro PC che dalla vostra console (anche se PS5 è ancora introvabile su rivenditori come Amazon).

Come si fa ad annullare l'abbonamento PlayStation Plus?

Ci sono diversi modi per annullare il proprio abbonamento. Il primo è quello probabilmente più rapido, se ci state leggendo dal vostro computer o dallo smartphone. Potete, infatti, procedere con la disdetta attraverso il vostro browser, senza nemmeno il bisogno di accendere la console. Vi basterà ricordare il login al vostro account PlayStation Network, in modo da accedervi da lì.

Di seguito la procedura.

Annullare l’abbonamento su browser

Accedete alla pagina Gestione Account a questo link Dal menù a sinistra, selezionate la voce “Abbonamento” Selezionate Disattiva rinnovo automatico per PS Plus.

Se, invece, siete già davanti alla vostra PS5 e volete capire dove premere per disattivare PS Plus, questa è la procedura.

Annullare l’abbonamento su PS5

Accedete a Impostazioni > Utenti e account Seguite il percorso Account > Pagamenti e abbonamenti > Abbonamenti > PlayStation Plus Selezionate la voce Disattiva rinnovo automatico.

In questo modo, rimarrete abbonati fino al giorno di scadenza della sottoscrizione già pagata. Se, ad esempio, avete già pagato fino al 23 luglio, dal 24 luglio non sarete più abbonati.

Infine, potete annullare il vostro abbonamento anche comodamente da PS4. Di seguito la procedura.

Annullare l’abbonamento su PS4

Dalla dashboard della console, selezionate PlayStation Plus > Gestisci abbonamento > Abbonamento Qui, selezionate Disattiva Rinnovo Automatico.

Anche in questo caso, l’abbonamento non sarà più attivo dal primo giorno non coperto dal pagamento precedente. Se avete già pagato fino al 23 luglio, dal 24 luglio non sarete più abbonati.

Cosa succede se annullo l’abbonamento a PlayStation Plus?

Ovviamente, annullare l’abbonamento a PS Plus fa in modo che perdiate i vantaggi del livello di abbonamento che avevate scelto. Non potrete più accedere ai giochi on demand, ad esempio, o giocare online con la vostra console (se non diversamente specificato da alcuni titoli), o utilizzare lo streaming per giocare attraverso il cloud.

Per quanto riguarda i giochi che si riscattano mensilmente, quelli rimangono associati al vostro profilo come se li aveste acquistati. Di conseguenza, se in futuro doveste decidere di riattivare PlayStation Plus potreste riprendere a giocarli senza limitazioni.

In sintesi, quindi, disattivando l’abbonamento:

Si perdono i vantaggi del proprio livello di abbonamento , come i giochi on demand, lo streaming, i giochi classici;

, come i giochi on demand, lo streaming, i giochi classici; Non è più possibile giocare online su PS4 o PS5, se non diversamente specificato da un singolo gioco, poiché è necessario almeno PS Plus Essential per l’accesso all’online;

su PS4 o PS5, se non diversamente specificato da un singolo gioco, poiché è necessario almeno PS Plus Essential per l’accesso all’online; I giochi mensili di PS Plus Essential riscattati non sono più accessibili, ma rimangono associati all’account. In caso di rinnovo dell’abbonamento in futuro, potreste giocarli di nuovo.

Come dicevamo in precedenza, l’annullamento non ha valore immediato, ma scatta appena superato l’ultimo giorno per cui avete pagato. Non aspettatevi, quindi, di perdere i vostri vantaggi immediatamente dopo aver fatto l’annullamento: rimarranno vostri fino alla scadenza del periodo per cui avevate già pagato PlayStation Plus. Arrivato questo termine, non avendo più il rinnovo automatico abilitato, l’abbonamento scadrà e perderete i vostri vantaggi.