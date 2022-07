Cloud di Final Fantasy 7 Remake è ora spettacolare, grazie ai fan

Qualcuno ha deciso di dare indossare a Cloud di Final Fantasy VII Remake le sue vesti tipiche viste nella saga di Kingdom Hearts, tanto che i fan ne sono rimasti entusiasti.

Il gioco originale (potete acquistare l’edizione Intergrade al miglior prezzo in consegna rapida su Amazon) continua quindi a far parlare di sé, nel migliore dei modi.

Chissà se sarà stato il recente annuncio di Final Fantasy VII Rebirth e della Parte 3 (di cui si sa ancora molto poco) a riaccendere l’hype in maniera spropositata.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, qualcuno ha deciso di cambiare look al protagonista del gioco, per un risultato davvero molto interessante.

Come sicuramente saprete, Cloud appare in diversi capitoli della serie di Kingdom Hearts, facendo il suo debutto nel primo e storico capitolo.

Ciò che risalta, tuttavia, è il suo abbigliamento: l’eroe indossa ancora la sua armatura da Soldier, ma ha anche l’artiglio di Vincent e un mantello di colore rosso.

Di conseguenza, qualcuno ha ora deciso di moddare l’abito di Cloud di Final Fantasy VII Remake rendendolo in tutto e per tutto simile a quello visto in Kingdom Hearts.

Va detto che la mod di ColossalCake è davvero impressionante: Cloud ha infatti sia il suo braccio di metallo che il mantello, oltre anche a una Buster Sword legata con un nastro adesivo.

Il Soldier ha anche un’unica ala nera, che rappresenta il suo legame con Sephiroth di Kingdom Hearts, segno dei poteri oscuri che ha deciso di utilizzare.

Restando in tema, Square Enix ha da poco confermato, e svelato, l’atteso remake di Crisis Core Final Fantasy VII, in uscita a fine anno.

Ma non solo: il publisher giapponese ha anche ufficializzato un closed beta test imminente per Final Fantasy VII Ever Crisis, una vera e propria lettera d’amore ai fan più sfegatati della settima fantasia finale.