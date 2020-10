Genshin Impact censura “Taiwan”, “Hong Kong” e altre parole che “minino l’unità nazionale cinese”

Da ormai qualche giorno molti giocatori hanno preso familiarità con Genshin Impact, il videogioco firmato da MiHoYo – studio cinese che ha dato i natali a un’esperienza ludica che, al di là delle meccaniche gacha verso le quali non cerca di spingere, propone un ampio open world con tante attività e un sistema di gioco ben bilanciato di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Tuttavia, trattandosi di una produzione che arriva dalla Cina, il titolo non sfugge alle dure regolamentazioni locali in termini di censura.

Ecco che così gli utenti si sono accorti che, utilizzando la chat interna di Genshin Impact, ci sono alcune parole che vengono sostituite da caratteri che le censurano: se normalmente questo dovrebbe avvenire in caso di filtri per il turpiloquio, qua vengono invece bannate parole come “Hong Kong” (ricorderete la recente crisi con la Cina) e “Taiwan“.

Potete vedere di seguito un video che mostra la censura.

In merito a questa severa forbice sulla libertà di espressione all’interno del gioco, l’analista ed esperto Daniel Ahmad – specializzato soprattutto sul mercato orientale – ha spiegato che i motivi della censura sono presto detti: «prima di tutto, MiHoYo ha sede nel territorio cinese», motivo per cui deve sottostare alle regole imposte dal Governo locale.

«Le leggi e le regolazioni cinesi sanciscono che i videogiochi non possono contenere nulla che ‘minacci l’unità nazionale della Cina’» ha aggiunto Ahmad, spiegando anche che «tutti i giochi cinesi, per questo motivo, censurano parole come ‘Taiwan’ e ‘Hong Kong’.»

People have asked me why this is:

1. MiHoYo is a Mainland China based developer

2. China's laws and games regulator state that games cannot contain "Anything that threatens China's national unity"

3. All Chinese games censor phrases such as Taiwan / Hong Kong due to this https://t.co/QZ6PerqiTC

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 6, 2020