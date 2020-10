Genshin Impact ha guadagnato così tanto che si è già ripagato sviluppo e marketing

I fenomeni del momento si stanno susseguendo con una rapidità impressionante quest’anno e, dopo Fall Guys e Among Us, il trend degli ultimi giorni è Genshin Impact, action adventure gratuito proveniente dalla Cina.

Parliamo di un gioco che è stato tacciato così tante volte di essere un clone spudorato di The Legend of Zelda: Breath of the Wild che qualcuno ha persino chiesto a degli esperti cosa ne pensino delle somiglianze tra i due titoli.

Somiglianze, e accuse, che non hanno fermato la produzione di miHoYo e il suo successo, come riporta l’analista di Niko Partners Daniel Ahmad, da sempre attento osservatore delle vicende videoludiche cinesi.

Genshin Impact has now grossed over $100m in less than two weeks.

China, Japan, Korea and the US are top markets for the F2P game.

Without a doubt the most successful launch for an original IP from a Chinese dev. https://t.co/WjOOpLa66V

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 10, 2020