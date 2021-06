I cimeli di Nintendo diventano eterni: arriva il museo ufficiale (dove prima c’era una fabbrica)

Qualche settimana fa abbiamo discusso di come i videogiochi – quando si parlava soprattutto della chiusura dello store di PlayStation 3 – avessero un vero e proprio problema di conservazione. Il lato industry del medium prende così il sopravvento su quello che vede il videogioco come veicolo di esperienze e messaggi, con il risultato che, se ci lasceremo alle spalle cosa il videogame sia stato ieri, sarà difficile avere una visione complessiva di come sia diventato ciò che sarà domani.

Avevamo parlato dell’argomento con l’Archivio Videoludico di Bologna e apprendiamo oggi che tra le compagnie che non voglio per niente mettersi alle spalle il passato per concentrarsi solo su quello che deve arrivare nel futuro figuri anche Nintendo. La casa giapponese, leggiamo dai colleghi di VGC, ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo museo ufficiale. La curiosità? Sarà eretto dove in passato era presente una fabbrica della grande N.

Nintendo venne fondata nel 1889

Il museo sarà battezzato Nintendo Gallery e mostrerà i prodotti storici di casa Nintendo, con «esposizioni ed esperienze» che potranno essere vissute dai visitatori. La struttura che lo ospiterà sarà la Nintendo Uji Ogura Plant, l’impianto costruito nel 1969 per la manifattura delle carte Hanafuda. Inoltre, venne anche utilizzato come sede per il servizio clienti della casa di Kyoto.

Dal momento che, trasferite le sedi dei servizi ancora in essere, l’edificio non è più utilizzato, Nintendo ha deciso di farne il suo nuovo hub chiamato a tenere una porta aperta sul passato.

Già in precedenza avevamo visto un museo a tema Nintendo che era invece a New York (più precisamente, nel Nintendo World Store locale) e rimane la curiosità di scoprire quanto sarà dedicato a videogiochi e console e quanto, in aggiunta, agli altri prodotti della grande N che ne hanno segnato la storia, come appunto i giochi di carte.

Una delle portate del Super Nintendo World

Si tratta solo dell’ennesimo passo che vuole Nintendo essere più eterogenea possibile nella proposizione delle sue proprietà intellettuali: sappiamo, infatti, che la compagnia si sta aprendo a sempre più attrazioni e a sempre più mezzi per arrivare al suo pubblico.

In virtù di questa stessa filosofia è stato inaugurato anche il parco tematico (con tanto di ristorantino a tema) dedicato al mondo Nintendo e a Super Mario, ed è con queste idee chiare in mente che vedremo arrivare anche un film animato dedicato all’idraulico più famoso del pianeta.

Inoltre, Shigeru Miyamoto aveva già manifestato l’intenzione e la necessità, per Nintendo, di aprirsi a nuove vie per valorizzare al meglio le sue IP: il museo che possa ripercorrerne anche la storicità, quindi, è una di queste e permetterà infine anche di rivalutare la struttura dismessa di Ogura.

Nei giorni scorsi Nintendo è stata al centro di numerosi rumor anche a causa delle indiscrezioni legate a Nintendo Switch Pro: l’annuncio della potenziale console aggiornata sarebbe dietro l’angolo secondo diverse fonti e potrebbe essere questione di giorni prima che la cosa diventi realtà. Come sempre, su SpazioGames ve ne daremo notizia appena ci saranno aggiornamenti in merito. Intanto, perché non ragionare insieme su questa eventualità?