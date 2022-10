Quanto spazio occupa God of War Ragnarok su PS5? Parecchio, pare

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, visto che si tratta di uno dei sequel più attesi dell’anno, tanto che ora è stato reso noto il peso del gioco in versione digitale su PS5.

Il sequel del titolo datato 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo basso) arriverà infatti sia sulla console current-gen di Sony che su PS4 il prossimo 9 novembre.

Ora, dopo aver scoperto la data ufficiale del pre-load e la durata presunta del gioco, è tempo di prepararsi a fare spazio sugli SSD della vostra PlayStation 5.

Difatti, come riportato anche da Games Radar, God of War Ragnarok occuperà sulla vostra PS5 più spazio di quanto pensiate.

Sembra che God of War Ragnarok possa occupare molto spazio sulla vostra console PlayStation 5 e quindi, se avete intenzione di giocarci, sarebbe meglio non farsi trovare impreparati.

La notizia proviene da un’immagine trapelata dall’utente Twitter ‘lfnoelb’, il quale ha postato un’immagine del download di God of War Ragnarok che mostra un’installazione da ben 118,5 GB.

Lo scatto – visionabile poco più in basso – sembra provenire da un codice per l’accesso anticipato, ma vale la pena sottolineare che al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte di Sony o Santa Monica Studios.

Si tratta di un enorme salto di dimensioni rispetto al primo capitolo delle avventure di Kratos e figlio, che era di soli 45 GB (si tratterebbe infatti di più del doppio). Ciò suggerisce che l’aumento delle dimensioni del file sia legato a doppio filo ai miglioramenti visivi significativi.

Restando in tema, e in attesa della recensione del gioco, l’epico viaggio norreno di Kratos e Atreus di Ragnarok sta per invadere gli scaffali anche grazie a un nuovo bundle PS5.

