Chocobo GP, le microtransazioni invadenti stanno scatenando le ire dei fan

Da qualche ora è finalmente disponibile Chocobo GP, il gioco di corse con protagonisti i personaggi del franchise di Final Fantasy.

Il titolo che sfida Mario Kart 8 Deluxe, e che curiosamente esce proprio su Nintendo Switch, ha adottato una formula particolare.

Chocobo GP sarà pubblicato in maniera classica, per così dire, ma avrà anche una versione lite che sarà completamente gratuita.

La quale contiene, come previsto, delle microtransazioni che hanno inserito alcuni contenuti dietro un paywall, come i tracciati.

Chocobo GP è un titolo che punta a replicare l’esperienza di un Mario Kart, ovviamente, e come il titolo Nintendo riprende tanti personaggi da un singolo franchise.

I giocatori stanno iniziando a giocare al titolo in queste ore, accorgendosi sfortunatamente della gestione poco lungimirante delle microtransazioni.

Come riporta Kotaku, inoltre, i giocatori non la stanno prendendo esattamente con filosofia.

I problemi risiedono nell’ormai onnipresente doppia valuta di gioco, unita ad alcune microtransazioni molto invadenti non solo nella versione free to play del gioco, ma anche in quella a pagamento.

Oltre ai prezzi troppo alti, i giocatori riportano delle scorrettezze da parte degli sviluppatori, come il fatto che gli 800 Mythril (la valuta premium) dati al lancio come bonus, scadono se non utilizzati entro cinque mesi.

So after about an hour of playing the online mode in Chocobo GP, I managed to win one of its "tournaments".

And by the end of that time?

I'm only at Level 7 for the Battle Pass.

You need to get to Level 60 to unlock Cloud. pic.twitter.com/auQpb62m6s

— Benjamin Breuer (@BlackMageBen) March 11, 2022