Nintendo Direct: recap degli annunci e dei trailer

Nintendo Direct era particolarmente atteso e ha permesso agli appassionati di riempire il loro calendario di uscite in arrivo su Nintendo Switch nel corso di quest’anno. In caso vi foste persi l’appuntamento sui canali ufficiali di Nintendo Italia, procediamo con il nostro riepilogo delle maggiori novità che sono state presentate sul palco virtuale della casa di Kyoto.

Da Xenoblade 3 al ritorno di Mario Strikers, passando per l’arrivo di No Man’s Sky e per Fire Emblem Warriors che eredita tutto da Three Houses: vediamo tutto!

Nintendo Switch Sports

Chi ha amato, a suo tempo, Wii Sports, sarà probabilmente molto felice dell’arrivo di Nintendo Switch Sports, che sostituisce ai vecchi Wii Mote i Joy-Con della console ibrida. Il gioco includerà sei sport diversi (calcio, pallavolo, bowling, tennis, badminton e chanbara), con anche una fascia per le gambe, inclusa nella versione fisica, per tracciare i vostri movimenti.

Il lancio è previsto per il 29 aprile, un test sarà effettuato il 19 e il 20 febbraio: i dettagli sono disponibili sul sito.

Xenoblade Chronicles 3

Atteso per settembre 2022, il già chiacchieratissimo Xenoblade Chronicles seguirà Noah e Miyo in un mondo dilaniato dai conflitti, dove scopriremo nuovi collegamenti anche con i primi due capitoli della saga.

Mario Strikers: Battle League Football

Tanto tuonò che piovve: in redazione, il nostro Valentino aveva invocato tante volte il ritorno del franchise, che si realizza con Mario Strikers: Battle League Football. Il calcio secondo Super Mario vi farà scatenare in sfide fino a otto giocatori, anche tutti sulla stessa console, con la sola regola di dover fare tutto, davvero tutto, pur di vincere. Online, sarà possibile unire le forze in 20 giocatori per vincere. L’uscita è attesa per il 10 giugno.

Chrono Cross: The Radical Dreams Edition

Chrono Cross torna con una rimasterizzazione per i nostalgici e nuove possibilità: sarà possibile evitare gli scontri casuali, ad esempio, e la colonna sonora è stata rivista. Inoltre, il cofanetto includerà anche l’avventura Radical Dreamers. L’uscita è attesa per il 7 aprile.

Portal: Collezione da compagnia

Se non avete ancora recuperato i primi due Portal, potrete farlo direttamente su Nintendo Switch nel corso del 2022.

No Man’s Sky

Ebbene, anche No Man’s Sky ha trovato la via di Nintendo Switch: il celebre gioco di Hello Games arriverà sulla console ibrida nel corso della prossima estate.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Gli epici personaggi e regni di Fire Emblem: Three Houses sono alla base di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, che affonda le radici proprio nel contesto e nei protagonisti dello straordinario titolo già disponibile su Nintendo Switch.

«Scatena devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale. Abbatti orde di nemici in scontri corpo a corpo con l’ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, o bersagliali dalla distanza con l’arco di Claude» ci anticipa Nintendo. L’uscita del gioco è attesa per il 24 giugno.

Live a Live

L’eccezionale uso del HD-2D continua con lo sbarco finalmente in Occidente di Live a live: potrete vivere sette storie ambientate in epoche completamente differenti, a partire dal 22 luglio prossimo.

Triangle Strategy

Triangle Strategy è davvero vicinissimo e da questo momento potete scaricare una nuova demo. I progressi potranno essere portati nel gioco finale.

FRONT MISSION 1st: Remake / FRONT MISSION 2: Remake

Nel corso dell’estate arriverà un remake completo del primo Front Mission, ed è già stato confermato che in futuro il secondo capitolo subirà il medesimo trattamento.

Il ritorno di Klonoa

Klonoa Phantasy Reverie Series: Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil sono in arrivo su Nintendo Switch. L’appuntamento è fissato per il prossimo 8 luglio.

Mario Kart 8 – Nuovi percorsi

Arrivano ben 48 tracciati rimasterizzati ad aggiungersi alle vostre scorribande in Mario Kart 8 Deluxe. Come anticipato da Nintendo, «Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi sarà acquistabile separatamente, al prezzo di 24,99 €, ma i possessori di un’iscrizione a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza costi aggiuntivi. Nel primo pacchetto, in arrivo il 18 marzo, saranno inclusi percorsi come Wii Outlet Cocco, N64 Cioccocanyon e Tour Neon di Tokyo».

Gli altri trailer

Di seguito per voi, una carrellata di altri trailer presentati durante l’evento, come quello dell’imminente Kirby e la Terra Perduta.