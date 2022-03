Chocobo GP | Recensione – Final Fantasy sui kart

Nota: questa è una recensione in corso. Dal momento che la possibilità di testare l’online pre-lancio era limitata e gli acquisti in-game bloccati fino al day-one, aggiorneremo in seguito la recensione con le conclusioni e la valutazione finale sul gioco.

È il 1999, Final Fantasy VIII ti ha stregata e quando scopri che è uscito a braccetto con un racing game chiamato Chocobo Racing, ti ci butti a capofitto. Non sarà Mario Kart, ma l’idea di vivere corse folli nei panni dei protagonisti di Final Fantasy ti rapisce.

È un capolavoro? No, ma dopotutto non aveva l’ambizione di esserlo. Ti ha divertito? Sicuramente sì. Ecco perché, quando arriva l’annuncio di Chocobo GP, il seguito spirituale di quel Chocobo Racing che ti aveva portata perfino a Deling City, lo segui da vicino e scaldi i motori.

I videogiochi sono cambiati tanto, da allora. È cambiato tanto Final Fantasy ed è cambiato tanto anche il mondo dei giochi di kart. C’è spazio, in un orizzonte di Mario Kart e di Crash Team Racing, per un’alternativa odierna targata Final Fantasy?

Imparare dal passato

Il riferimento a Chocobo Racing in apertura all’articolo è tutt’altro che casuale, ovviamente: essendo nato come sua iterazione, Chocobo GP non si limita ad averlo come riferimento, ma ne eredita tantissime caratteristiche.

La prima è indubbiamente la modalità storia. Ancora una volta, potete vivere una mini-campagna che vi porterà da un circuito all’altro, scoprendo e sbloccando via via i personaggi del roster, raccontata con delle diapositive doppiate (in inglese) che richiamano il libro pop-up del gioco originale.

I toni della sceneggiatura non si prendono mai sul serio e scherzano tantissimo rompendo la quarta parete, proponendo una sorta di fiaba in chiave Final Fantasy adatta anche ai giovanissimi – anche se verbosa fino allo sfinimento.

La campagna si completa più o meno in tre ore, ma il gioco allunga la sua longevità dandovi la possibilità di rigiocarla per ottenere delle ricompense extra (come skin o circuiti), anche se vi ritroverete letteralmente a ripetere gli stessi percorsi, nello stesso ordine.

Alcuni tracciati sono presi di peso dai Final Fantasy più famosi

A questa si affianca infatti la possibilità di affrontare coppe in single player (o in due giocatori, in split-screen) da quattro corse con classifica cumulativa. È anche possibile creare tornei personalizzati scegliendo il numero di corse e diversi modificatori – tra cui il livello dell’IA dei nemici –, oppure affrontare una modalità time attack sulla pista preferita.

Il gioco presenta anche una modalità online chiamata proprio Chocobo GP, che abbiamo potuto testare solo per qualche ora e che funziona con delle sessioni eliminatorie da 64 giocatori, che bisogna superare per accedere a una finale. Sappiamo che l’esperienza sarà modulata in stagioni con ricompense specifiche, motivo per cui ci riserviamo di testare più a lungo questa modalità – e, soprattutto, la sua possibilità di estendere la longevità, su cui torneremo a breve.

Correre in Chocobo GP

In termini di gameplay duro e puro, Chocobo GP funziona come qualsiasi altro gioco di kart: potete scegliere tra un roster di personaggi con delle capacità specifiche attivabili caricando un’apposita barra durante la corsa.

Nel percorso è possibile colpire i propri avversari ma, mentre in Crash Team Racing ci si lancia casse di Nitro e in Mario Kart sappiamo tutti quanto odiate siano le banane, in questo caso dovrete raccogliere cristalli e magiciti.

Potete usare delle abilità magiche durante la corsa per danneggiare gli avversari

Queste vi permettono di attaccare gli avversari con le stesse magie della serie Final Fantasy: il sistema in realtà non è molto intuitivo, anche perché raccogliendo più magiciti dello stesso tipo potete potenziare la vostra magia, ma raramente farete caso al colore di quella su cui vi siete appena lanciati. Si finisce, in breve, con l’andare a naso e fare una discreta confusione, sperando più che altro di avere fortuna lanciandosi su una magicite piuttosto che su un’altra.

Le magie hanno effetti dai più diversi: bruciare i nemici con Fire per rallentarli, congelarli con Blizzard per impedirne i movimenti, fulminarli con Thunder e così via. L’affinità di queste magie con la lore della saga ruolistica è evidente, anche se dal punto di vista del puro gameplay non ci abbiamo trovato una particolare varietà e raramente si ha la sensazione che con la magia giusta si potrebbe ribaltare l’esito di una corsa, quando magari si è nelle retrovie.

Oltretutto, alcuni tipi di magiciti che permettono di creare delle scorciatoie dimensionali lungo la pista fanno più danni che altro, respawnandovi in angoli del tracciato dove finirete per schiantarvi, anziché avvantaggiarvi.

Più interessanti, invece, le abilità uniche dei personaggi, che vi permettono di vivere le corse in modo diverso a seconda di chi sceglierete: Chocobo, ad esempio, può sfrecciare velocemente e in modo estremamente maneggevole per qualche secondo con la sua mossa speciale, mentre Vivi lancia attacchi magici potentissimi come se fosse in trance à la Final Fantasy IX.

Diversi dei personaggi sono esper della saga Final Fantasy

I controlli sono molto accessibili ed è anche possibile giocare con un singolo Joy-Con: ci teniamo a sottolinearlo perché questo rende il titolo davvero adatto a tutte le fasce di età e anche ai meno agili con il videogioco. È anche possibile ridurre la velocità delle corse, per avere un maggiore controllo, e in diverse modalità si può aumentare o ridurre l’IA degli avversari per regolare la competizione in base alle proprie ambizioni.

Nel complesso, l’esperienza di guida è divertente, soprattutto se presa a piccole dosi, ma rimane la sensazione che si potesse osare qualcosa di più con le magiciti, per aggiungere ulteriore pepe e imprevedibilità alle corse, che appaiono non troppo stimolanti e soprattutto confuse negli usi delle magiciti. Queste ultime, nonostante il legame con Final Fantasy, non riescono nemmeno alla lontana a replicare il fascino degli armamentari dei più famosi giochi di kart, rendendo l’esperienza di Chocobo GP meno coinvolgente e più statica.

I tracciati non sono particolarmente numerosi, ma sono proposti con diverse varianti che permettono di seguire percorsi diversi a seconda della gara – che, tuttavia, non rivoluzionano granché se non in rari casi, soprattutto quando la campagna, per allungare il brodo, vi costringerà ad affrontare consecutivamente un tracciato prima col percorso A e poi col percorso B.

Anche in questo caso, il loro elemento di maggior fascino è che diversi provengono dai grandi classici di Final Fantasy, accompagnati da arrangiamenti degli stessi riconoscibili brani di sottofondo, molto apprezzati.

Mancano dei pigli di unicità e la sensazione, controller alla mano, è che il titolo risulti un po’ legnoso nonostante l’accessibilità dei controlli: passare da Mario Kart o dal già citato Crash Team Racing a Chocobo GP fa sentire nitidamente che il gioco, per quanto godibile nell’immediato, manchi di profondità nel suo modello di guida arcade, a cui si affiancano delle piste che osano poco in termini di varietà.

Longevità e rigiocabilità

Un punto di importanza chiave, quando parliamo di questo genere di videogiochi, risiede oggi soprattutto nel supporto a lungo termine. Al momento di questa recensione non abbiamo ancora potuto testare la prima stagione della modalità online, Chocobo GP, che promette di essere quella chiamata a legare più a lungo i videogiocatori alla proposta ludica di Square Enix.

Sappiamo, tuttavia, che il gioco proporrà anche delle microtransazioni, che al momento non possono essere prese in analisi. È infatti possibile ottenere, semplicemente giocando, una valuta virtuale da spendere per comprare personalizzazioni per i personaggi e i veicoli; tuttavia, a questa si affianca una moneta acquistabile con denaro reale che dovrebbe poter permettere di sbloccare contenuti extra dalle varie stagioni. Al momento, però, non ci è dato sapere tagli e prezzi di questa moneta virtuale, e quindi analizzare l’economia di questo aspetto del gioco. Oltretutto, non possiamo sapere cosa sarà bloccato dietro l’acquisto con moneta reale e cosa no.

Inoltre, Chocobo GP è venduto in una doppia proposta: la versione Lite che include solo il gioco online e un assaggio dalla campagna e la versione standard, che propone anche tutte le altre modalità. Una scelta che rischia di confondere ancora di più le acque sui modelli di monetizzazione e di accesso ai contenuti del titolo, in attesa di capire quale sia il peso dei già citati acquisti in-game.

Aggiorneremo questa recensione tra qualche giorno, quando potremo prendere in analisi anche questi aspetti.